Prima pagină » Știrile zilei » Jakub Mensik, doborât de căldura infernală de la Roland Garros. Novak Djokovic reacționează

Jakub Mensik, doborât de căldura infernală de la Roland Garros. Novak Djokovic reacționează

Tenismenul ceh Jakub Mensik s-a prăbușit pe zgura de la Roland Garros din cauza epuizării și a crampelor severe după un meci de peste patru ore desfășurat în condiții de caniculă. Sportivul a părăsit terenul într-un scaun cu rotile. În urma incidentului, Novak Djokovic a cerut implementarea unor măsuri de protecție.
Jakub Mensik, doborât de căldura infernală de la Roland Garros. Novak Djokovic reacționează
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
28 mai 2026, 12:26, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Colaps pe zgură după un meci de aproape cinci ore

Incidentul s-a produs după un meci de cinci seturi împotriva argentinianului Mariano Navone, câștigat de Mensik cu scorul 6-3, 2-6, 6-4, 1-6, 7-6, după patru ore și 41 de minute de joc. 

După ce a lovit mingea de meci, jucătorul ceh s-a prăbușit pe teren. Echipele medicale au intervenit rapid, oferindu-i îngrijiri pe teren, inclusiv pachete cu gheață. Tenismenul a fost ajutat să se ridice și a părăsit terenul într-un scaun cu rotile. 

„Corpul meu s-a oprit”

„E o nebunie să joci pe vremea asta și mai ales sub soare . Să stai acolo mai mult de patru ore și jumătate, e pur și simplu o nebunie. Chiar și cu pauzele, nu ai atât de mult timp. Când am marcat punctul câștigător, emoțiile au dispărut și corpul meu s-a oprit. Nu am putut face nimic”, a declarat Menšík, potrivit Wales Online

Novak Djokovic cere măsuri de protecție

Incidentul a readus în discuție problema condițiilor de joc la turneele de Grand Slam pe timp de condiții meteo extreme. Tenismanul sârb, Novak Djokovic a sugerat introducerea unor reguli similare celor de la Australian Open. 

„La turneele de Grand Slam nu ar trebui să fie o problemă, pentru că avem atât de multe terenuri. Avem lumini. Poți să reprogramezi meciurile pe alte terenuri și tot să ai publicul pe stadion. Este ideal să treci de miezul nopții? Nu este. Dar dacă ai anumite zile în care te confrunți cu căldură și condiții extreme, atunci poate că este ceva de luat în considerare”, a declarat fostul număr 1 mondial. 

Recomandarea video

Nume mari pe lista clienților autohtoni ai societății de avocatură care a semnat contract cu Președinția
G4Media
Noul Duster i-a uimit pe francezi » Două versiuni disponibile: iată prețurile
GSP.ro
Are Ucraina „cărți” cu adevărat bune? Momentul în care Trump l-ar putea convinge pe Putin să facă unele concesii. „Conflictul, mai lung decât «Marele Război Patriotic» împotriva Germaniei naziste”
Gandul
Veste DEZASTRUOASĂ pentru clienții Digi! Cresc TOATE abonamentele. Notificarea pe care au primit-o TOȚI consumatorii RCS RDS
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
Prosport
Data la care intră pensiile românilor în iunie 2026. Banii vor întârzia pentru unii vârstnici, din cauza zilelor libere
Libertatea
Amenzi uriașe pentru proprietarii care nu permit accesul în apartament. Cine are dreptul să intre în locuință?
CSID
Tronson din Autostrada A8, finanțat prin SAFE. Cine preia proiectul?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia