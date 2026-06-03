Care sunt planurile Finlandei pentru situații de criză, inclusiv o catastrofă energetică? Președintele Alexander Stubb: „Atunci când treaba se împute, trebuie să fim pregătiți”

Șeful statului finlandez a explicat miercuri, într-un dialog cu Markus Rauramo, președintele și CEO-ul companiei energetice de stat finlandeze Fortum, că Uniunea Europeană nu este un sistem perfect, pledând însă pentru îmbunătățirea sa continuă și extinderea, chiar pe continentul american.

Dialogul s-a derulat pe scena Power Summit 2026, organizat în capitala Finlandei, în fața unei audiențe de câteva sute de participanți din Sala Finlandia, unde se desfășoară pe 3 și 4 iunie cel mai important eveniment din industria energiei electrice din Europa, la care participă și reporterul Mediafax. Eurelectric reprezintă interesele comune ale industriei europene de energie electrică, având peste 3.500 de companii membre.

„Așadar, filosofia noastră este că războaiele se poartă pe câmpul de luptă, dar de fapt se câștigă acasă. Aceasta creează ideea unui cadru de securitate cuprinzător. Și, bineînțeles, în calitatea mea de președinte și comandant suprem, am norocul să văd toate aspectele acestui lucru. Deci nu doar operațiunile noastre militare, terestre, aeriene, maritime, cibernetice, ci și granițele noastre, poliția noastră și securitatea aprovizionării. Deci, filosofia este foarte mult pe partea energetică, și anume că trebuie să ai o rețea funcțională și sigură. Avem cea mai puternică și mai fiabilă (rețea – n.t.), care ajunge nu numai în toate țările nordice, cu excepția Islandei, ci și în Estonia. Dar înseamnă, de asemenea, că în sistemul nostru de securitate a aprovizionării – și apropo, am avut din nou azi o ședință de informare cu directorul, o am planificată la fiecare două luni – avem aproximativ 20 de hotspot-uri despre care ne asigurăm că vor funcționa în cazul unei catastrofe climatice sau meteorologice, până la cazul unui război”, a explicat Alexander Stubb.

„Simt că suntem foarte pregătiți

Există planuri pentru asigurarea energiei și a hranei pentru mai multe luni, iar cea mai mare parte a cetățenilor finlandezi – cu excepția celor care ar merge efectiv să lupte – au unde să stea în siguranță în adăposturi civile, după cum a detaliat șeful statului finlandez în fața audienței.

„În ceea ce privește securitatea energetică, avem, și nu vă voi spune câte centre de stocare a energiei pentru o zi proastă, dar este o înțelegere care, știți, este publică și privată, deci sunteți voi (Fortum – n.r.), Neste și alte companii, care au înțelegeri cu guvernul cu privire la cantitatea de energie, unde și cum o furnizați într-o situație de criză. Deci, suntem destul de rari în sensul că în Europa suntem complet autosuficienți timp de șase luni, indiferent de situație. Nu multe alte țări pot face asta”, a declarat Alexander Stubb, la evenimentul Eurelectric.

„În al doilea rând, în ceea ce privește alimentele, suntem autosuficienți în proporție de 80% în ceea ce privește alimentele. Așadar, fermierii fac înțelegeri, iar companiile producătoare de alimentare mari, foarte mari, fac înțelegeri cu guvernul și se asigură că funcționează. Și acesta este un mare, și pe lângă asta, avem peste 50.000 de adăposturi civile. Putem găzdui 4,4 milioane din 5,6 în aceste adăposturi. Evident, restul trebuie să fie pe front, luptând în război, așa că nu-i putem avea pe toți într-un adăpost, pentru că nu vom ști cum arată lucrurile când vom ieși de acolo. Și aceste adăposturi în timp de pace sunt folosite pentru parcări sau activități recreative, săli de sport, săli de sport, piscine etc. Așadar, suntem destul de buni la aceste aspecte cuprinzătoare de securitate și, de fapt, avem o mulțime de țări care vin să învețe din sistemul nostru. Nu facem asta din cauza ideologiei, o facem pentru că suntem foarte pragmatici și ne dăm seama că, știți, dacă îmi permiteți termenul, atunci când treaba se împute (When the shit hits the fan – eng), trebuie să fim pregătiți. Și simt că suntem foarte pregătiți”, a spus șeful statului.

„Uniunea Europeană nu este o utopie, nu-i așa?”

În acest context, Alexander Stubb a subliniat că crede în Uniunea Europeană, trecând în revistă cum a început proiectul european, pledând pentru extindere și arătând în acest context spre Canada drept potențial stat cu afinități pentru a deveni mai degrabă membru al UE decât al Statelor Unite ale Americii,.

„Cred cu siguranță că nu există o soluție miraculoasă și adevărul este că nu eram suficient de independenți când a început războiul din Ucraina. Din motive ideologice, chiar am crezut, cred că mulți dintre noi, inclusiv eu, că istoria s-a încheiat. Am învățat o lecție dură. Acum, știți, dacă ar fi după mine, mi-ar plăcea să văd o uniune energetică foarte puternică și vibrantă în Europa și în Uniunea Europeană și, bineînțeles, destul de interesant, mă refer la faptul că întregul proiect european a început cu cărbunele și oțelul și Eurotome, așa că, știți, e timpul să ne gândim cum putem face asta mai bine. Veți ști, și finlandezii din public, de asemenea, că sunt un pic tocilar în domeniul UE. Adică, asta e cumva ceea ce mă definește în cariera mea academică, în funcția publică și, într-o oarecare măsură, în politică”, a declarat președintele finlandez.

„Deci, punctul de plecare este să înțelegem că Uniunea Europeană nu este o utopie, nu-i așa? Nu este un sistem perfect. Iar adevărul este că UE a avut întotdeauna trei faze de progres: 1) apare o criză; 2) se creează haos; 3) se ajunge la o soluție suboptimală. Dacă recunoaștem acest adevăr față de noi înșine, vom admite și că nu vom avea niciodată o piață europeană perfectă a energiei. Însă este deopotrivă nobil și util să tindem către acest obiectiv″, a spus Alexander Stubb.

Președintele Finlandei a declarat că crede cu tărie în piața internă a Uniunii Europene, dar admite că au fost obstacole și lucruri care au lăsat de dorit.

„Există două rapoarte pe care le recomand întotdeauna oamenilor să le citească. Unul este raportul Draghi despre competitivitate, iar celălalt este raportul Enrico Letta despre piața internă. Știți, dacă am pune în aplicare sugestiile pe care le-au făcut, cred că am fi mult mai bine, dar nu subestimați niciodată capacitatea celor 27 de state membre de a nu fi de acord asupra unor lucruri. Și așa că este mereu cu încurcături și complicat. Și, de obicei, Uniunea Europeană avansează într-o situație de criză prin forță. De aceea sper că putem continua să insistăm, de exemplu, pentru integrarea pieței energetice europene”, a spus Alexander Stubb.

Potrivit liderului finlandez, autonomia strategică și puterea geopolitică a Europei se bazează adesea pe mărime și amploare.

„Cred că cea mai bună politică pe care Europa a implementat-o vreodată a fost extinderea Uniunii Europene. De la 6 la 9, la 10, la 12, la 15, la 24, la 28,… la 27 – Îmi cer scuze britanicilor, vă iubesc, băieți. Soția mea este britanică și are dublă cetățenie, precum și copiii mei. Ideea mea este: în acest moment, trebuie să gândim la scară mare. Și să lărgim UE sau, cel puțin, să creăm statuturi de apartenență suficient de flexibile care să ne ducă la un total de circa 40 de țări europene. Sau chiar non-europene. Pe flancul vestic, este vorba de Marea Britanie. Trebuie să aducem Marea Britanie înapoi, dacă nu chiar în interiorul UE, atunci cât mai aproape de aceasta. Dar gândiți-vă și la Canada. Și nu spun asta doar pentru că am bătut Canada la hochei. N-ar fi frumos Canada să fie al douăzeci și optulea stat al UE în loc de al cinzeci și unulea stat al SUA?″, a declarat Alexander Stubb.

Întrebarea retorică, venită în contextul declarațiilor repetate ale președintelui SUA, Donald Trump, referitoare la Canada, că ar trebui să devină al 51-lea stat al SUA, a stârnit aplauze din partea audienței din Sala Finlandia.