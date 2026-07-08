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Avertismentul Finlandei la summitul NATO: Europa riscă să nu aibă suficienți soldați dispuși să lupte

Cea mai mare provocare a Europei în domeniul apărării este găsirea unui număr suficient de oameni care să servească în armată și consolidarea disponibilității publicului de a lupta în numele propriilor țări, a declarat ministrul finlandez al Apărării, Antti Häkkänen, într-un interviu.
Avertismentul Finlandei la summitul NATO: Europa riscă să nu aibă suficienți soldați dispuși să lupte
Iulian Moşneagu
08 iul. 2026, 08:38, Știri externe
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După angajamentele privind cheltuielile de apărare convenite la summitul NATO de anul trecut de la Haga și după acorduri de apărare de cel puțin 50 de miliarde de dolari anunțate marți la Ankara, „partea cea mai ușoară” în asigurarea securității Europei a fost deja făcută, a spus ministrul finlandez al Apărării, Antti Häkkänen, potrivit Bloomberg.

Țările europene membre NATO trebuie, de asemenea, să investească masiv în numărul de militari. Apărarea nu poate fi construită doar cu echipamente și bani, ai nevoie de oameni”, a spus el într-un interviu.

Finlanda a aderat la NATO în 2023, la un an după ce Rusia a invadat Ucraina.

Țara are o frontieră de 1.340 de kilometri cu Rusia, care reprezintă mai mult de jumătate din granița terestră a NATO cu vecinul său estic. Datorită sistemului militar bazat pe recrutare obligatorie, Finlanda poate mobiliza aproximativ 280.000 de militari în timp de război.

„În Finlanda, avem tați și mame obișnuiți, pregătiți să servească în armată și să-și apere țara atunci când este nevoie”, a spus el. „Dar, la nivelul Europei, găsirea oamenilor este o mare provocare”.

Häkkänen a spus că Rusia intenționează să își extindă forțele armate până la 1,5 milioane – 2 milioane de militari. NATO nu are o armată proprie, astfel că statele membre s-au angajat să pună la dispoziție peste 300.000 de militari cu grad ridicat de pregătire pentru apărarea colectivă.

Totuși, forțele active combinate ale membrilor europeni ai NATO, inclusiv Turcia, însumează aproximativ 2,2 milioane de militari, potrivit estimărilor IISS.

Sondajele arată că aproximativ 80% dintre finlandezi sunt dispuși să ia armele pentru a-și apăra țara și aliații.

O întrebare-cheie este cum va reuși Germania să aplice reforma planificată privind serviciul militar obligatoriu, a spus Häkkänen, adăugând că aceasta ar putea deveni un exemplu pentru alte țări europene.

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