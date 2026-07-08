Mesajul lui Mark Rutte către Rusia de la Ankara: NATO este o alianță defensivă. Nu vă jucați cu noi

În cadrul summitului NATO desfășurat la Ankara, secretarul general al Alianței, Mark Rutte, a subliniat că NATO rămâne o alianță cu caracter exclusiv defensiv și a transmis un mesaj către Rusia.

„Această Alianță va apăra fiecare centimetru din teritoriul nostru. Nu puteți învinge NATO. Noi suntem o forță defensivă; nu vom ataca niciodată pe nimeni. Ne vom apăra doar modul de viață, democrațiile și teritoriul. Așa că nu vă puneți cu noi. Nu vă jucați cu noi”, a declarat liderul NATO.

NATO’s Rutte to Putin and Russia: Don’t play with us. We will never attack anyone. We will only defend our way of life, our democracies, our territory. pic.twitter.com/9pKS0SVMCW — Clash Report (@clashreport) July 8, 2026

Ucraina, pe agenda Summitului NATO

Declarațiile sale au fost făcute în cadrul Summitului NATO de la Ankara, un summit printre prioritățile căruia se numără și Războiul din Ucraina.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski participă la summit și a evidențiat rolul Kievului în protejarea flancului estic. a subliniat importanța flancului estic păzit în prezent de armata ucraineană.

„În prezent, eliminăm aproximativ 30.000 de militari ruși în fiecare lună. Majoritatea covârșitoare a acestora au fost loviți de drone. Chiar credeți că este corect să lăsați în afara NATO o țară și un popor care dispun de un nivel atât de ridicat de potențial defensiv?”, s-a întrebat liderul ucrainean.

Declarația secretarului general vine la scurt timp după ce publicația poloneză Onet a notat, citând surse din anturajul prezidențial de la Varșovia că Rusia ar putea ataca Polonia pentru a testa determinarea Alianței Nord-Atlantice.