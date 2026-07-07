Prima pagină » Știrile zilei » „România are șansa de a deveni un actor important în această nouă arhitectură industrială de apărare”. Miruță, la Summitul NATO de la Ankara

„România are șansa de a deveni un actor important în această nouă arhitectură industrială de apărare”. Miruță, la Summitul NATO de la Ankara

Radu Miruță a transmis, la Summitul NATO de la Ankara că „România are șansa de a deveni un actor important în această nouă arhitectură industrială de apărare”. El a precizat că „am început să repornim producția militară în fabricile din țară”.
„România are șansa de a deveni un actor important în această nouă arhitectură industrială de apărare”. Miruță, la Summitul NATO de la Ankara
ALEXANDRU DOBRE/ MEDIAFAX FOTO
Ioana Târziu
07 iul. 2026, 14:29, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că „România este astăzi un partener credibil și respectat în cadrul NATO”.

„Un pas pe care România îl amâna de prea mult timp”

„Dincolo de angajamentul de a aloca până la 5% din PIB pentru apărare, anul acesta am făcut un pas pe care România îl amâna de prea mult timp, dar care este foarte apreciat la nivel aliat: am început să repornim producția militară în fabricile din țară”, a explicat el.

„În contractele semnate în acest an am introdus o condiție esențială, ignorată zeci de ani: cine livrează echipamente pentru Armata Română trebuie să producă, în cea mai mare măsură posibilă, în România”, a precizat Ministrul Apărării.

„O investiție în securitatea națională”

Astfel, „am început să repornim fabrici din industria națională de apărare și să reconstruim capacitatea de producție de care România are nevoie. Nu este doar o investiție în economie. Este și o investiție în securitatea națională”, a adăugat Miruță.

„Tehnica militară modernă este esențială pentru capacitatea NATO de descurajare. Dar la fel de importantă este capacitatea de a o produce rapid, de a avea lanțuri de aprovizionare reziliente și o industrie capabilă să răspundă fără întârzieri provocărilor de securitate”, a afirmat ministrul.

„Ne-am concentrat pe consolidarea parteneriatelor”

„Aceasta este și direcția susținută de Secretarul General al NATO, Mark Rutte. De aceea, în marja Summitului NATO de la Ankara, în cadrul NATO Defence Industry Forum, ne-am concentrat pe consolidarea parteneriatelor, dezvoltarea programelor comune de achiziții și extinderea capacităților de producție în statele aliate”, a scris Miruță.

Ministrul Apărării a specificat că „forța NATO nu se măsoară doar în efective și echipamente. Se măsoară și în capacitatea de a produce, de a inova și de a livra atunci când situația o cere”.

„România are șansa de a deveni un actor important în această nouă arhitectură industrială de apărare”, a transmis ministrul.

„Depinde de noi să valorificăm această oportunitate și să transformăm industria românească de apărare într-un pilon al securității naționale și al Alianței”, a conchis Radu Miruță.

Recomandarea video

Cine e Alexandra Zară, PSD-ista care a știut înaintea ministrului Muncii despre operațiunea militarizată DIICOT împotriva azilelor lui Viorel Pașca: Promovată de Marcel Ciolacu, șefă la tineretul PSD
G4Media
La 85 de ani, fostul șef al Federației se iubește cu o artistă de 32 de ani: „Sunt respectată, mă simt fericită”
GSP.ro
Sistemul antiGRINDINĂ naște dispute! În lipsa unui Guvern cu puteri depline, programul nu poate fi aprobat. Viticultorii cer salvarea culturilor
Gandul
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni
Cancan
FOTO. Corina Caragea, imagini incendiare în costum de baie. Prezentatoarea de la PRO TV, apariție wow în vacanța din Puglia
Prosport
Merită să plătești 593 de lei pe an pentru parcarea din Sectorul 4? Ce primești, ce nu primești și unde poți parca de fapt
Libertatea
Ce înseamnă dacă plouă la botez, potrivit tradițiilor populare. Semnul pe care bătrânii îl considerau de bun augur
CSID
Cum ajungi mai repede la Beach Please: cu trenul sau cu mașina? Ruta cea mai rapidă
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da