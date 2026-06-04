Un candidat la șefia lui Real Madrid promite transferurile lui Haaland și Rodri. Reacția celor de la Manchester City

Miercuri, omul de afaceri spaniol Riquelme a apărut la televiziune pentru a-și promova candidatura la conducerea clubului Real Madrid, alegerile urmând să aibă loc duminică, potrivit dpa.

În timp ce își prezenta planul, el a arătat un tricou al lui Real Madrid cu numele lui Haaland pe spate.

„Haaland are o clauză de reziliere și vrea să vină la Real Madrid”, a spus Riquelme, potrivit The Athletic.

City a reacționat joi la afirmațiile privind viitorul lui Haaland.

„Informațiile apărute în Spania privind viitorul lui Erling Haaland sunt neadevărate. Nu există nicio șansă ca acest lucru să se întâmple și nu există nicio clauză contractuală care să permită acest lucru. Luăm în calcul acțiuni în justiție pentru folosirea imaginii jucătorului nostru în acest context”, a declarat un purtător de cuvânt al clubului englez.

Haaland a ajuns la Manchester City în 2022, iar în ianuarie 2025 a semnat un nou contract pe nouă ani și jumătate, valabil până la finalul sezonului 2033-2034.

De la transferul la City, Haaland s-a impus rapid ca unul dintre oamenii de bază ai echipei și a câștigat două titluri în Premier League.

Riquelme a mai susținut că îl va transfera și pe Rodri, mijlocașul lui Manchester City, dacă va fi ales președinte al Real Madrid.