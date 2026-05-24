Guardiola: Viitorul antrenor al lui Manchester City nu trebuie să mă copieze

Josep Guardiola, care va pleca de la City la finalul sezonului după zece ani petrecuți pe banca echipei, a vorbit despre posibilul său succesor înaintea ultimului meci de campionat, disputat pe teren propriu împotriva lui Aston Villa.

„Nu funcționează să faci copy-paste”

Potrivit Reuters, italianul Enzo Maresca este considerat principalul favorit pentru preluarea echipei. Maresca a lucrat în trecut ca secund al lui Guardiola la Manchester City și a antrenat ulterior Chelsea FC și Leicester City.

Întrebat dacă oficialii clubului i-au cerut sfatul în alegerea noului antrenor, Guardiola a respins ideea că cineva ar trebui să îi continue stilul într-o manieră identică.

„Nu funcționează să faci copy-paste într-o astfel de meserie”, a spus tehnicianul spaniol, înaintea ultimului meci de campionat al sezonului, pe care Manchester City îl dispută duminică împotriva lui Aston Villa, pe teren propriu.

Guardiola: Trebuie să fii tu însuți

Fostul antrenor al FC Barcelona și FC Bayern Munich a insistat că orice nou proiect are nevoie de o identitate proprie.

„Trebuie să fii unic, natural și să fii tu însuți, iar noul antrenor va fi el însuși”, a declarat Guardiola.

„În momentul în care începi să fii copia altcuiva… Fiecare este diferit. Așa trebuie să fie. Și de aceea totul va merge bine”, a adăugat el.

Guardiola pleacă de la Manchester City după una dintre cele mai de succes perioade din istoria clubului și a fotbalului englez. Sub conducerea sa, City a câștigat șase titluri în Premier League, trofeul UEFA Champions League și FIFA Club World Cup.

Încrezător în conducerea clubului

Mandatul spaniolului se încheie însă în timp ce asupra clubului planează în continuare cele 115 acuzații privind presupuse încălcări ale regulilor financiare din Premier League, competiția în care evoluează cele mai importante cluburi de fotbal din Anglia. Este vorba despre ancheta deschisă în 2023 împotriva clubului Manchester City, care vizează presupuse nereguli financiare comise pe parcursul mai multor sezoane.

Guardiola susține că „are încredere” în conducerea lui Manchester City și în modul în care clubul a gestionat situația.

„Am vorbit cu ei și am încredere în modul în care s-au comportat și în ceea ce au făcut. Indiferent ce se va întâmpla, va exista o decizie. Am încredere în ei”, a adăugat antrenorul spaniol.