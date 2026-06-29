Oficial: Enzo Maresca, prezentat ca noul antrenor al echipei Manchester City, după despărțirea de Pep Guardiola

Pentru Maresca, în vârstă de 46 de ani, aceasta va reprezenta a treia experiență la clubul de pe Etihad Stadium. Italianul a antrenat în trecut echipa de tineret (Elite Development Squad) a clubului și a făcut parte din stafful tehnic al primei formații în sezonul în care Manchester City a realizat tripla istorică.

„Manchester City este un club pe care îl cunosc foarte bine, iar oportunitatea de a conduce această echipă este extraordinară pentru mine. Este un club incredibil de bine organizat. Tot ceea ce face este inovator, planificat și bine definit. Pentru un antrenor, aceasta este situația ideală. Îmi oferă consistența de care am nevoie pentru a-mi face treaba eficient”, a declarat tehnicianul italian, la prezentarea oficială.

Maresca a subliniat că este familiarizat cu exigențele clubului și și-a exprimat dorința de a continua tradiția succesului.

„Aceasta va fi a treia mea perioadă aici. Cunosc acest club, cunosc cerințele și așteptările. Calitatea oamenilor care lucrează aici este ceea ce face acest club atât de special și vreau să le mulțumesc pentru încrederea acordată. Abia aștept să încep să lucrez cu jucătorii. Vreau să câștigăm, să jucăm un fotbal atractiv și să ne bucurăm de presiunea pe care o presupune reprezentarea lui Manchester City”, a afirmat el.

Președintele clubului, Khaldoon Al Mubarak, a declarat că Maresca este alegerea ideală pentru banca tehnică a echipei.

„Enzo este o persoană care a căutat întotdeauna provocări și succes în cariera sa de antrenor. Personalitatea, pasiunea și inteligența sa corespund perfect nevoilor noastre. El revine într-o organizație ale cărei ambiții sunt în deplină concordanță cu ale sale, iar întoarcerea sa la Manchester City reprezintă un pas firesc atât pentru el, cât și pentru club”, a spus oficialul.

Directorul executiv Ferran Soriano a precizat că italianul a fost principalul candidat pentru funcție.

„Enzo a fost candidatul care s-a remarcat cel mai clar. Îi cunoaștem personalitatea și viziunea asupra jocului. Este un om integru, carismatic și pasionat. În plus, parcursul său la Manchester City vorbește de la sine. A condus cu succes echipa de tineret și a avut o contribuție importantă la sezonul în care clubul a cucerit tripla”, a declarat Soriano.

Înainte de revenirea la Manchester City, Maresca le-a antrenat pe Leicester City și Chelsea.