Paolo Maldini a discutat cu Pep Guardiola despre preluarea naționalei Italiei

Potrivit Sky Italia, noul director tehnic al federației, Paolo Maldini, s-a întâlnit în weekend cu Guardiola, la Barcelona, unde au discutat despre posibilitatea ca antrenorul spaniol să preia naționala Italiei.

Deocamdată, nu este clar dacă Guardiola este interesat de acest post, la scurt timp după încheierea celor zece ani petrecuți la Manchester City.

Italia, de patru ori campioană mondială, a ratat în martie pentru a treia oară la rând calificarea la Cupa Mondială. După acest eșec, selecționerul Gennaro Gattuso și președintele federației, Gabriele Gravina, au plecat din funcții.

Noul președinte al Federației Italiene de Fotbal este Giovanni Malagò, fost șef al Comitetului Olimpic Italian și unul dintre principalii organizatori ai Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina. Acesta l-a numit pe Paolo Maldini în funcția de director tehnic.

Postul de selecționer este încă vacant, iar aducerea lui Guardiola ar fi o lovitură importantă pentru fotbalul italian.

Guardiola a câștigat Liga Campionilor de trei ori: de două ori cu Barcelona și o dată cu Manchester City. De asemenea, a cucerit 12 titluri cu Barcelona, Bayern München și Manchester City.

Malagò nu a vrut să comenteze informațiile despre Guardiola. El a spus însă că lista candidaților nu se limitează la Roberto Mancini și Andrea Pirlo, considerați până acum favoriți.

Mancini a pregătit Italia între 2018 și 2023 și a câștigat Campionatul European din 2021. Pirlo a făcut parte din naționala care a cucerit Cupa Mondială în 2006, dar nu a avut rezultate importante ca antrenor la Juventus și Sampdoria.