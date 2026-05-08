CFR Cluj–Universitatea Craiova, vineri, în play-off-ul Superligii

Ardelenii nu au mai pierdut pe teren propriu din 25 octombrie 2025, când CFR – Farul s-a încheiat 0-2. Au urmat acasă nouă victorii și o remiză. Mai mult, CFR Cluj este neînvinsă acasă cu Daniel Pancu pe bancă.

De cealaltă parte, oltenii s-au impus în opt dintre cele 18 deplasări din ediția în curs, iar de alte șase ori au terminat la egalitate, arată LPF în avancronica partidei.

Cele două formații sunt echipele cu cele mai multe meciuri cu gol marcat, CFR Cluj – 32, Universitatea Craiova – 31.

Cu 13 goluri marcate și patru pase decisive, Andrei Cordea este jucătorul cu cele mai multe contribuții ofensive din tabăra gazdelor.

Steven Nsimba a înscris în runda precedentă și a ajuns la 10 goluri marcate în ediția curentă, fiind doar al doilea jucător străin din istoria grupării craiovene care atinge această bornă în sezonul de debut (primul a fost Elvir Koljic, 13 goluri în 2018/19).

De la revenirea fotbalului craiovean pe prima scenă din 2014, cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 45 de ori, de 16 ori au câștigat clujenii, de 15 ori s-au impus craiovenii, iar alte 14 partide s-au terminat la egalitate.

Etapa mai programează sâmbătă meciul Universitatea Cluj-Rapid, iar duminică Dinamo-FC Argeș.