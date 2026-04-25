Ricardo Cadu, care a jucat timp de șapte sezoane la CFR Cluj, a devenit directorul sportiv al clubului

„Bine ai revenit acasă, Ricardo Cadu! CFRiști, suntem bucuroși să vă anunțăm că fostul nostru mare căpitan, Ricardo Cadu, va ocupa, începând de astăzi, funcția de director sportiv”, au transmis reprezentanții clubului Clujean.

Cadu a jucat la CFR Cluj timp de șapte sezoane, unde a cucerit trei titluri de campion, trei Cupe ale României și două Supercupe.

După încheierea carierei de jucător, Cadu a urmat cursuri de specialitate pentru funcția de director sportiv și a acumulat experiență în cadrul clubului portughez Paços de Ferreira.

„Ricardo, ne bucurăm că te întorci acasă, în Gruia! Îți dorim mult succes în noul rol și cât mai multe realizări alături de CFR Cluj!”, mai transmite echipa.