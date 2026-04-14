CFR Cluj anunță despărțirea de atacantul algerian Islam Slimani

Transferat în vara anului trecut, Islam Slimani nu a reușit să confirme așteptările la formația din Gruia. Atacantul algerian a înscris un singur gol în 14 apariții în campionat.

În ultimele două luni a acumulat doar aproape 45 de minute petrecute pe teren.

În total, fostul internațional algerian a bifat 16 meciuri în toate competițiile pentru CFR Cluj, reușind un gol și două pase decisive.

„Mulțumim, Islam Slimani! Clubul CFR 1907 Cluj și atacantul Islam Slimani au ajuns la un acord privind încheierea colaborării. (…) Îi mulțumim pentru munca depusă și îi dorim mult succes în continuare”, a transmis clubul într-un comunicat oficial.

Slimani ajunsese la CFR cu un CV important, după experiențe la cluburi precum Leicester City, Sporting CP, Olympique Lyon, evoluând atât în Premier League, cât și în UEFA Champions League.

Atacantul algerian a ajuns la o cotă de piață de 400.000 de euro, potrivit platformei de specialitate transfermarkt. În 2016, Slimani avea o cotă de piață de 25 de milioane de euro.