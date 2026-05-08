CFR Cluj – Universitatea Craiova 0-0, în etapa 8 din play-off-ul Superligii

Meciul CFR Cluj – Universitatea Craiova, disputat vineri seara pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj-Napoca, s-a încheiat cu scorul 0-0.

La minutul 50, CFR Cluj a avut o ocazie de a marca, însă Keita a lovit bara porții lui Popescu.

Potrivit Prosport, CFR Cluj nu a mai pierdut pe teren propriu de anul trecut, din 25 octombrie, atunci când Farul învingea cu 2-0. De la momentul respectiv și până acum, a adunat 9 victorii și o remiză, echipa fiind neînvinsă acasă cu Daniel Pancu antrenor.

La rândul ei, Universitatea Craiova s-a impus în 8 dintre cele 18 deplasări ale ediției actuale de campionat, iar de alte 6 ori a terminat la egalitate.

Echipele de start:

CFR Cluj ((1-4-2-3-1): M. Popa – Huja, M. Ilie, Sinyan – Kun, T. Keita, Muhar, Camora – Cordea, Zahovic, Korenica

Rezerve: Vâlceanu – Braun, Abeid, Djokovic, Perianu, Deac, Păun, Biliboc, Fică, Șfaiț, Gligor, Aliev

Vâlceanu – Braun, Abeid, Djokovic, Perianu, Deac, Păun, Biliboc, Fică, Șfaiț, Gligor, Aliev Antrenor: Daniel Pancu