CFR Cluj – Universitatea Craiova 0-0, în etapa 8 din play-off-ul Superligii

Partida dintre CFR Cluj și Universitatea Craiova, care a deschis etapa 8 din play-off-ul Superligii, s-a încheiat vineri seara cu scorul 0-0.
Sursa foto: Lucian Danciu/Mediafax Foto
Diana Nunuț
08 mai 2026, 23:23, Sport
Meciul CFR Cluj – Universitatea Craiova, disputat vineri seara pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj-Napoca, s-a încheiat cu scorul 0-0.

La minutul 50, CFR Cluj a avut o ocazie de a marca, însă Keita a lovit bara porții lui Popescu.

Potrivit Prosport, CFR Cluj nu a mai pierdut pe teren propriu de anul trecut, din 25 octombrie, atunci când Farul învingea cu 2-0. De la momentul respectiv și până acum, a adunat 9 victorii și o remiză, echipa fiind neînvinsă acasă cu Daniel Pancu antrenor.

La rândul ei, Universitatea Craiova s-a impus în 8 dintre cele 18 deplasări ale ediției actuale de campionat, iar de alte 6 ori a terminat la egalitate.

Echipele de start: 

  • CFR Cluj ((1-4-2-3-1): M. Popa – Huja, M. Ilie, Sinyan – Kun, T. Keita, Muhar, Camora – Cordea, Zahovic, Korenica
  • Rezerve: Vâlceanu – Braun, Abeid, Djokovic, Perianu, Deac, Păun, Biliboc, Fică, Șfaiț, Gligor, Aliev
  • Antrenor: Daniel Pancu

 

  • Universitatea Craiova (1-3-4-3): L. Popescu – Rus, Romanchuk, Screciu – Mora, Cicâldău, Anzor, Bancu – D. Matei, Nsimba, Teles
  • Rezerve: Glodean, Goncalves – Mogoș, Fl. Ștefan, Stefanovic, Crețu, Băluță, Băsceanu, Al Hamlawi, Baiaram, Etim, Rădulescu
  • Antrenor: Filipe Coelho

