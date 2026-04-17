Superliga de fotbal. CFR Cluj dă lovitura în prelungiri în partida cu FC Argeș

CFR Cluj a dat lovitura în prelungiri în partida cu FC Argeș din etapa a V-a a play-off-ului Superligii de fotbal. Partida s-a disputat vineri seara la Mioveni.
Superliga de fotbal. CFR Cluj dă lovitura în prelungiri în partida cu FC Argeș
Petru Mazilu
17 apr. 2026, 22:30, Sport

Partida FC Argeș-CFR Cluj s-a încheiat cu victoria oaspeților, scor 1-0. Unicul gol a fost înscris în minutul 93 de Adrian Păun.

Rezultatul o menține pe CFR în cursa pentru titlu. Clujenii au 34 de puncte și urcă pe locul 3 în clasamentul seriei de play-off.

Pe primele trei poziții sunt U Cluj, 39 de puncte și Universitatea Craiova, 36 de puncte. Totuși diferența s-ar putea mări din nou deoarece echipele menționate nu au jucat încă în etapa a V-a.

Tot vineri s-a jucat o partidă din play-out. Oțelul Galați a învins pe teren propriu echipa UTA Arad, scor 1-0.

