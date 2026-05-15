FC Argeș și Rapid au remizat, scor 2-2, în penultima etapă a play-off-ului

Rapid a deschis scorul în minutul 36, prin Alexandru Pașcanu, care a marcat cu o lovitură de cap.

Giuleștenii și-au majorat avantajul în minutul 51, când Daniel Paraschiv a finalizat o fază construită împreună cu Christensen și Moruțan.

FC Argeș a redus din diferență în minutul 65, prin Bettaieb, care a reluat cu capul în poartă. Același jucător a restabilit egalitatea în minutul 72.

Gazdele au crezut că au dat lovitura în minutul 87, când Kevin Luckassen a înscris, însă golul a fost anulat după intervenția VAR, arbitrul semnalând un fault.

În prelungiri, FC Argeș a primit un penalty, însă Ricardo Matos a ratat în minutul 90+11, portarul Mihai Aioani reușind să apere lovitura de pedeapsă.

După acest rezultat, Rapid rămâne pe locul cinci în play-off, cu 33 de puncte, în timp ce FC Argeș este pe locul șase, cu 31 de puncte.