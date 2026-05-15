Prima pagină » Sport » FC Argeș și Rapid au remizat, scor 2-2, în penultima etapă a play-off-ului

FC Argeș și Rapid au remizat, scor 2-2, în penultima etapă a play-off-ului

FC Argeș și Rapid au terminat la egalitate, scor 2-2, vineri seară, la Mioveni, în penultima etapă a play-off-ului Superligii.
FC Argeș și Rapid au remizat, scor 2-2, în penultima etapă a play-off-ului
Sursa foto: George Fluster/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
15 mai 2026, 22:43, Sport
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Rapid a deschis scorul în minutul 36, prin Alexandru Pașcanu, care a marcat cu o lovitură de cap.

Giuleștenii și-au majorat avantajul în minutul 51, când Daniel Paraschiv a finalizat o fază construită împreună cu Christensen și Moruțan.

FC Argeș a redus din diferență în minutul 65, prin Bettaieb, care a reluat cu capul în poartă. Același jucător a restabilit egalitatea în minutul 72.

Gazdele au crezut că au dat lovitura în minutul 87, când Kevin Luckassen a înscris, însă golul a fost anulat după intervenția VAR, arbitrul semnalând un fault.

În prelungiri, FC Argeș a primit un penalty, însă Ricardo Matos a ratat în minutul 90+11, portarul Mihai Aioani reușind să apere lovitura de pedeapsă.

După acest rezultat, Rapid rămâne pe locul cinci în play-off, cu 33 de puncte, în timp ce FC Argeș este pe locul șase, cu 31 de puncte.

Recomandarea video

Alianță PSD-AUR-PNL la Senat: au votat în Comisia Juridică o lege pentru intimidarea ONG-urilor, după model Viktor Orban
G4Media
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
GSP.ro
Verdict final în disputa pentru Babele și Sfinxul din Bucegi, după o luptă de 25 de ani în instanță. „S-a făcut dreptate”
Gandul
Presa străină, ȘOCATĂ de prestația Alexandrei Căpitănescu la Eurovision. Ce au relatat jurnaliștii britanici 😲 ⤵️
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport
Dr. Adrian Marinescu, despre cazul de Hantavirus din România: „E o isterie! Virusul e banal, nu are nicio legătură cu ce s-a întâmplat pe vapor și nu este de import”
Libertatea
Bombă în showbiz! Vedeta de la Neatza care e însărcinată pentru prima dată! Medicii i-au spus că NU are nicio șansă să facă copii. Și-a etalat burtica de gravidă
CSID
De ce doi șoferi cu aceeași mașină plătesc RCA diferit? Cât costă asigurarea auto în 2026 și care sunt tarifele de referință
Promotor
VIDEO | Gigantul rachetelor MBDA caută în România parteneri pentru a produce aici o dronă de tip Shahed: „Este tipic ceva ce ar putea fi fabricat aici. Și suntem dispuși să o facem”
Economedia