Superliga de fotbal. Dinamo o învinge în prelungiri pe FC Argeș

Partida Dinamo București-FC Argeș s-a încheiat cu victoria gazdelor, scor 2-1. Gazdele au deschis scorul în minutul 3 prin atacantul George Pușcaș. Adel Bettaieb a egalat în minutul 64, dar dinamoviștii au dat lovitura în prelungirile partidei prin golul lui Kennedy Boateng.

În urma acestui rezultat, Dinamo a rămas pe locul 4 în grupa de play-off. FC Argeș este pe locul 6.

Tot duminică, partida FC Botoșani-Petrolul Ploiești s-a încheiat la egalitate, scor 1-1. Meciul a făcut parte din penultima etapă din play-out.

Vineri s-au disputat primele două partide ale etapei. În play-out, UTA Arad a învins pe teren propriu Csikszereda M. Ciuc, scor 1-0, în timp ce în play-off CFR Cluj și U Craiova au încheiat la egalitate, 0-0.

Sâmbătă. Oțelul Galați a trecut de Farul Constanța, scor 3-2, și și-a asigurat prezența în viitoarea ediție a Superligii. În play-off, U Cluj a învins-o pe Rapid București și s-a apropiat la un singur punct de liderul clasamentului Univ. Craiova.