Meciuri cu miză mare în Superliga de fotbal. Lupta se dă pentru titlu și pentru evitarea retrogradării

Două meciuri cu miză mare se vor juca sâmbătă în Superliga de fotbal. Echipele implicate luptă pentru câștigarea titlului și pentru evitarea retrogradării.
sursă foto: GEORGE FILIP / MEDIAFAX FOTO
Petru Mazilu
09 mai 2026, 11:00, Sport
Prima partidă a zilei este Oțelul Galați-Farul Constanța. Meciul de la Galați va începe la ora 18.00 și face parte din play-out. Ambele echipe luptă pentru evitarea retrogradării. Gălățenii se află pe locul cinci în grupa de play-out având 29 de puncte. Constănțenii sunt pe șase cu 25 de puncte. Pe locul șapte, primul care duce la barajul pentru evitarea retrogradării, este Petrolul Ploiești, 24 de puncte.

A doua partidă a zilei este U Cluj-Rapid București. Clujenii aflați pe locul doi au nevoie de victorie ca să rămână la un punct distanță de liderul clasamentului U Craiova. Rapidiștii sunt pe locul cinci. Meciul de la Cluj-Napoca va începe la ora 21.00.

Vineri s-au disputat primele două partide ale etapei. În play-out, UTA Arad a învins pe teren propriu Csikszereda M. Ciuc, scor 1-0, în timp ce în play-off CFR Cluj și U Craiova au încheiat la egalitate, 0-0.

