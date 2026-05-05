U Cluj, cei mai mulți reprezentanți în echipa etapei în Superliga. Pancu, desemnat antrenorul rundei

Universitatea Cluj s-a impus cu 1-0 în duelul cu FC Argeș, menținând suspansul în lupta pentru titlu cu Universitatea Craiova. Grație unui meci încheiat fără gol primit, U Cluj are doi fundași în echipa ideală.

De asemenea, liderul campionatului Universitatea Craiova are doi jucători în echipa ideală, grație succesului cu Dinamo.

CFR Cluj are, la rândul său, doi jucători nominalizați în echipa ideală. În plus, antrenorul rundei a fost desemnat tehnicianul echipei CFR, Daniel Pancu.

CFR a câștigat cu Rapid și menține formația clujeană încă în calcule matemice pentru titlu, dar, mai important, cu șanse mari la cupele europene.

Iată cum arată echipa ideală a etapei a șaptea play-off și play-out, potrivit LPF:

Portar

Mihai Popa (CFR 1907 Cluj) – A închis excelent poarta, mai ales în repriza secundă. A apărat șapte șuturi, dintre care trei din careu.

Fundași

Lóránd Pászka (FK Csikszereda Miercurea Ciuc) – Pe lângă jocul defensiv solid, a dovedit, din nou, că este unul dintre cei mai buni executanți de faze fixe din campionat.

Attila Csürös (FK Csikszereda Miercurea Ciuc) – Este unul dintre jucătorii emblematici ai ciucanilor și, în plus, a marcat golul care le-a adus victoria în fața deținătoarei titlului.

Andrei Coubiș (Universitatea Cluj) – Demonstrație de forță în duelurile cu adversarii. Indiscutabil, este un mare câștig pentru gruparea ardeleană.

Alexandru Chipciu (Universitatea Cluj) – Căpitanul ,,șepcilor roșii” și-a mobilizat excelent colegii pe durata partidei. În prelungiri, a scos penalty-ul în urma căruia s-a marcat singurul gol al meciului.

Mijlocași

Alexandru Cicâldău (Universitatea Craiova) – A înscris într-un moment critic pentru echipa sa, când era condusă.

Tidiane Keita (CFR 1907 Cluj) – A avut o prestație cu greutate la centrul terenului, de unde a recuperat multe mingi.

Dan Nistor (Universitatea Cluj) – A înscris pentru a 70-a oară în SuperLigă, golul său păstrând-o pe U Cluj în lupta pentru titlu.

Atacanți

Steven Nsimba (Universitatea Craiova) – Intrat pe teren pe durata reprizei secunde, a marcat pentru a 10-a oară în ediția în curs, fiind doar al doilea străin din istoria alb-albaștrilor craioveni care atinge această bornă în stagiunea de debut.

Patrick Fernandes (Oțelul Galați) – Grație dublei izbutite în meciul cu Metaloglobus, vârful de atac a salvat un punct pentru gălățeni.

Sergiu Buș (FC Hermannstadt) – A marcat golul care a readus speranțele în tabăra sibienilor. A fost a șaptea reușită a sa în sezonul actual.

Antrenorul etapei

Daniel Pancu (CFR 1907 Cluj) – CFR s-a impus în duelul feroviar din Giulești și a rămas în lupta pentru titlu. Este desemnat ,,Antrenorul etapei” pentru a cincea oară.ncu