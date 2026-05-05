România va întâlni China, campioana en-titre, în optimile Campionatului Mondial de Tenis de Masă pe echipe la masculin

Echipa masculină de tenis de masă a România s-a calificat în optimile Campionatul Mondial luni seară.

Vicecampioană europeană la tenis de masă, echipa tricoloră a trecut în primul tur de pe tabloul principal de Polonia, scor 3-2.

Primul punct al „tricolorilor” a fost adus de Iulian Chirița. În partida a doua, Eduard Ionescu a cedat, deși a condus cu 2-0.

Ovidiu Ionescu a readus România în avantaj în meciul al treilea. Calificarea a fost adusă de Iulian Chirița, care s-a impus clar, în decisiv.

În optimile de finală, programate miercuri, România (locul 14 mondial) va întâlni China, principala favorită la titlu.

Deținătoarea trofeului s-a impus marți după-amiază, în minimum de meciuri, împotriva selecționatei din Australia.

În plus, echipa chineză a câștigat categoric toate cele trei partide disputate, fără să piardă vreun set.