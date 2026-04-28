Echipa masculină de tenis de masă a României a debutat cu victorie la Campionatul Mondial

În cadrul Fazei 1B de la Campionatul Mondial, tricolorii s-au impus clar în grupa 9 în fața selecționatei din Benin. Echipa României a câștigat cu scorul de 3-0, după o prestație solidă în care sportivii români nu au cedat niciun set.

Primul punct al întâlnirii a fost adus de Eduard Ionescu, care l-a învins pe Abdel Salifou cu 3-0 (11-9, 11-4, 11-6).

A urmat Iulian Chirița, autor al unei victorii fără emoții în fața lui Farouk Salifou, scor 3-0 (11-3, 11-5, 11-1).

Succesul echipei a fost completat de experimentatul Ovidiu Ionescu, care a trecut de Amir Adou cu 3-0 (11-4, 11-9, 11-3).

Vicecampioană europeană, echipa României continuă parcursul din grupe cu duelul împotriva Argentinei, programat miercuri, de la ora 21:30.

În ultimul meci al grupei, tricolorii vor juca împotriva formației din Peru, joi, tot de la ora 21:30.