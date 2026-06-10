Partidele plătesc chirii derizorii statului pentru sedii: PNL are 20.000 mp la Modrogan cu 1.000 de euro. PSD 269 euro pentru 5.392 mp la Kiseleff. USR 1300 de lei pe un apartament de 41 de mp

Documentul, publicat în baza HG 420/05.06.2026, face publice pentru prima dată toate contractele de închiriere pe care RA-APPS le are cu persoane juridice – instituții de stat, partide, firme private și organizații. Printre chiriași se numără toate partidele parlamentare majore.

Partidul Național Liberal deține cel mai mare spațiu alocat unui partid politic: un teren de 20.138 de metri pătrați la Aleea Modrogan nr. 1, în nordul Bucureștiului, pentru care plătește 1.006 euro pe lună – echivalentul a aproximativ 200 de euro. Contractul, atribuit direct și nu prin licitație publică, era în vigoare din februarie 2021 și a expirat în februarie 2026, iar acum se află „în procedură de încheiere contract de concesiune”. Filiala PNL București mai închiriază un teren de 561 de mp la Aleea Modrogan nr. 22, pentru 28 de euro pe lună, iar filiala județeană Ilfov ocupă 531 de mp la nr. 3 pentru 26 de euro lunar.

Partidul Social Democrat figurează cu un teren de 5.392 de metri pătrați pe Șoseaua Kiseleff nr. 10, unde plătește 269,62 euro, fără TVA pe lună în baza unui contract de atribuire directă semnat în 2014 și valabil „pe toată perioada construcției” – termen nedefinit. O altă filială a PSD, organizația județeană Ilfov, deține un teren de 928 de mp pe Strada Negustori nr. 3, într-un contract din 2004, tot pe durată nedeterminată, pentru 46 de euro lunar.

Uniunea Salvați România (USR) apare în document cu un apartament de 41 de mp din vila 9 de pe Șoseaua Kiseleff nr. 55, pentru care plătește 243 de lei și 204 de euro pe lună, în baza unui contract de atribuire directă din 2021, valabil până în 2027.

Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR) ocupă un imobil de 770 de metri pătrați pe Strada Petofi Sandor nr. 47, pentru care achită 4.329 de euro pe lună. Contractul, prin atribuire directă, datează din 2016 și expiră în noiembrie 2026.

Partidul Mișcarea Populară are sediu pe Strada Nicolae Iorga nr. 11, Sector 1 — o clădire de 654 de mp și un teren de 1.474 de mp, pentru care plătește 2.305 lei și 2.803 euro pe lună. Contractul a fost atribuit direct în 2021 și este valabil până în 2027.

Partidul Umanist Social Liberal (PUSL), cunoscut anterior sub mai multe denumiri, figurează cu un imobil de 787 de mp construcție și 2.782 de mp teren pe Șoseaua Kiseleff nr. 57, plătind 5.854 de euro pe lună. Contractul, semnat în iunie 2025, expiră în iunie 2026.

Alte partide prezente în document sunt Partidul Pro România, cu 545,93 mp pe Strada Gina Patrichi nr. 10 și un preț de 3.882,75 euro, fără TVA; Partidul Bunăstării Decente, cu două spații pe Șoseaua Kiseleff nr. 24 – unul de 156,10 mp, pentru 1.931,26 euro, fără TVA, și altul de 265,28 mp, pentru 165,37 lei și 1.790,64 euro, fără TVA; și Partidul Alianța Lege și Ordine „ALO”, cu 267,34 mp pe Strada Russo Alecu nr. 13-19, pentru 151,25 lei și 1.518,49 euro, fără TVA.

Atribuire directă, nu licitație

Toate contractele partidelor politice au fost atribuite direct, fără licitație publică – spre deosebire de firmele private care, în general, au obținut spațiile prin licitație. Această practică este permisă de legislație pentru anumite categorii de beneficiari, însă ridică semne de întrebare cu privire la transparența alocării patrimoniului public, au atras atenția în trecut mai mulți experți în administrație publică.

Cine mai închiriază la RAA-PPS

Documentul arată că, pe lângă partidele politice, în lista imobilelor administrate de RAPPS apar și instituții publice importante – Direcția Națională Anticorupție, Curtea de Conturi, Autoritatea Electorală Permanentă și ANAF – dar și firme private, televiziuni și organizații civile. La Piața Presei Libere nr. 1, ANAF și structuri ale ANAF figurează cu mai multe spații care însumează peste 10.100 de metri pătrați.

RAPPS administrează imobile din patrimoniul public și privat al statului, moștenite în mare parte din perioada protocolului de stat comunist. Lista publicată marți este prima de acest fel, ca urmare a obligației de transparență introduse prin HG 420/2026.