Prima pagină » Știrile zilei » Peste 190 de locuințe RAAPPS ocupate de demnitarii români la prețuri modice. Chirii între 0 și 33 de euro pe lună, unele imobile ocupate ilegal

Peste 190 de locuințe RAAPPS ocupate de demnitarii români la prețuri modice. Chirii între 0 și 33 de euro pe lună, unele imobile ocupate ilegal

RAAPPS a publicat lista imobilelor ocupate de demnitari în București și nu numai, în urma Hotărârii de Guvern adoptată de Guvernul Ilie Bolojan.
Peste 190 de locuințe RAAPPS ocupate de demnitarii români la prețuri modice. Chirii între 0 și 33 de euro pe lună, unele imobile ocupate ilegal
Sorina Matei
10 iun. 2026, 20:52, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Datele RAAPPS arată că 192 de imobile sunt ocupate de demnitarii români în București, 5 în Sinaia, 21 de locații ale Sucursalei Triumf sunt ocupate și ele de persoane fizice, la fel ca și un imobil al RAAPPS din Cluj Napoca.

În 214 cazuri atribuirea este directă iar chiriile sunt modice.

35 de imobile au fost atribuite în 2025 iar 10 au fost atribuite în 2026.

Chiria zero / gratuită a RAAPPS

O locație din Str. Atena nr. 7, are chiar cost zero. RAAPPS spune că a dat-o prin atrobuire directă, pe perioadă nedeterminată, în baza legii 48/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

În 25 de cazuri, perioada încetării contractului este nedeterminată, iar datele RAAPSS arată că unii demnitari au refuzată să părăsească locațiile. Mențiunea “Până la soluţionarea situaţiei locative” se regăsește în 37 de situații.

9 locații pe Strada Mihai Eminescu și nu numai sunt ocupate “pe perioada mandatului”.

În 214 cazuri modalitatea de repartizare a locuințelor a fost “atrbuirea directă”.

În plus, unele imobile figurează ca fiind ocupate fără titlu, adică ilegal, persoanele fiind uneori în procedura de evacuare. Este vorba despre:

  • apartamentul de 177 mp, de pe str. Eminescu Mihai nr.124, sc.C, et.7, ap.15, sector 2, Bucureşti, ocupat din 2022
  • apartamentul de 80 mp, de pe b-dul Magheru Gheorghe, gen. nr. 24, sc.B, et. 6, ap.36, sector 1, Bucureşti, ocupat din 2021
  • apartamentul de 90 mp de pe str. Racotă Nicolae nr. 16-18, et.6, ap.14, sector 1, Bucureşti, ocupat din 2022

Din datele RAAPPS reiese că cea mai mică chirie efectivă este de 33,83 EUR pe lună. Se referă la o locuință de pe  Vasile Lascăr nr. 21, et. 4, ap. 11, sector 2, București, de suprafață: 26,85 mp, atribuită direct, până la soluționarea situației locative

Cea mai mare chirie este de 2675 de euro pe lună, pentru imobilul din Șos. Kiseleff Pavel Dimitrievici nr. 22, parter, ap. 1, sector 1, București, de 218,97 mp, dat prin atribuire directă, pe o perioadă nedeterminată.

Top 5: Cele mai mici chirii

  • 33,83 EUR – Str. Vasile Lascăr nr. 21, ap. 11, București (26,85 mp)
  • 40,32 EUR – Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, București (15,77 mp)
  • 62,40 EUR – P-ța Presei Libere nr. 1, București (21,94 mp)
  • 65,00 EUR – Str. Dr. Nicolae Manolescu nr. 5-7, București (Teren sub construcție)
  • 85,91 EUR – Șos. Kiseleff nr. 20 (Locuri de parcare separate, LP 11, 12, 13)

Top 5: Cele mai mari chirii

  • 2.675,81 EUR – Șos. Kiseleff Pavel Dimitrievici nr. 22, ap. 1, București (218,97 mp)
  • 2.641,10 EUR – Șos. Kiseleff Pavel Dimitrievici nr. 24, ap. 1, București (188,92 mp)
  • 2.481,27 EUR – Șos. Kiseleff Pavel Dimitrievici nr. 24, ap. 3, București (188,69 mp)
  • 1.387,12 EUR – Bd. Mărăști nr. 49, ap. 1, București (186,43 mp)
  • 1.296,11 EUR – Str. Cristian Popișteanu nr. 2-4 (Teren sub

Situația prezentată de RAAPPS arată că 4 locuințe sunt ocupate nedeterminat din anii „80.

Este vorba despre:

  • imobilul din str. Arghezi Tudor nr. 32, et.2, ap.14, sector 2, Bucureşti, de 137.06 mp, prin atribuire directa la  4 Feb 1988, pe o perioadă nedeterminată, conform HG 39/1996. Chirie:  1147.04 euro.
  • imobilul din str. Philippide Alexandru nr. 12, sector 2, Bucureşti – teren sub construcție – teren de  18.92, dat prin atribuire directă, la 14 Dec 1982, pe o perioadă nedeterminată, conform HG 39/1996. Chirie: 0
  • imobilul din str. Pivnicerului nr. 4-6, et.3, ap.16, sector 1, Bucureşti – teren sub construcție – 29.16, dat prin atribuire directa, la 14 Dec 1982, pe o perioadă nedeterminată, conform HG 39/1996. Chirie: 0
  • imobilul din str. Spătar Milescu nr. 65, sector 2, Bucureşti, de 89.59, dat prin atribuire directă la 5 mai1984, pe o perioadă nedeterminată, conform HG 39/1996. Chirie:  284,90 euro

Printr-o hotărâre de guvern publicată ieri în Monitorul Oficial, RAAPPS a fost obligată să publice lista imobilelor ocupate de demnitari și persoane juridice, adresa, tipul de contract încheiat, modalitate de atribuire a contractului și prețul încasat. Hotărârea de Guvern a cabinetului Bolojan exceptează de la transparență toate instituțiile care țin de zona de securitate națională.

Recomandarea video

Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, vine astăzi la emisiunea „Harta de impact” / Urmărește LIVE de la ora 13.00
G4Media
„Amigo, ești în pericol aici!” Jurnaliștii GSP au ajuns în Tepito, fieful cartelurilor de droguri din Mexic!
GSP.ro
EXCLUSIV. Cum l-a păcălit penalul Bogdan Buzăianu (Energy Holding) cu 100,000 € pe proprietarul Nordis, cu Codrin Ștefănescu garant. IMAGINI EXCLUSIVE de la „întâlnirea de taină”
Gandul
Simona Halep și ,,Regele mezelurilor'', escapadă romantică la Mykonos. Fosta campioană și milionarul nu se mai ascund! Nu le stă rău deloc!
Cancan
FOTO. Simona Halep și milionarul Mateiu, primele imagini împreună! E mai bătrân cu 25 de ani ca ea
Prosport
Trei familii de români atacate și locuințele lor vandalizate în revoltele anti-imigrație din Belfast
Libertatea
Fructul pe care să-l mănânci ca să îți scadă colesterolul. Se găsește în orice supermarket și costă doar 1 leu
CSID
Dacia Striker, în probe pe străzile din București. Cum au reacționat oamenii când au văzut cel mai nou model Dacia
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia