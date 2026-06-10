5 bani pe lună pentru metrul pătrat. Topul chiriilor RAAPPS pentru partidele politice

Partidele politice plătesc chirii derizorii la RAAPPS, potrivit datelor publice.
|Beneficiar
|Suprafață
|Chirie (RON/lună)
|RON/mp
|PSD Ilfov (Negustori 3)
|928 mp
|46,40
|0,05
|PNL Ilfov (Aleea Modrogan 3)
|531 mp
|26,55
|0,05
|PNL București (Aleea Modrogan 22)
|562 mp
|28,08
|0,05
|PSD (Kiseleff 10)
|5.392 mp
|269,62
|0,05
|PSD Sector 1 (Magheru 7)
|80,8 mp
|738,98
|9,15
|PRO România
|546 mp
|3.882,75
|7,11
|PUSL
|787 mp + 2.782 mp teren
|5.854,98
|~1,63 (raportat la totalul suprafeței)
|Instituție
|Suprafață
|Chirie (RON/lună)
|RON/mp
|Ministerul Muncii (Magheru 7)
|195,7 mp
|5.484
|~28
|Ministerul Educației
|76,6 mp
|3.668
|~48
|Autoritatea pentru Calificări
|1.098 mp
|33.622
|~31
|Institutul Român pentru Drepturile Omului
|289 mp
|10.490
|~36
|ANAF (Marăcineanu)
|536 mp
|26.418
|~49
|Beneficiar
|Suprafață
|Valoare (RON)
|SC RONIN CAFFE SRL
|1 mp
|50,00
|SC ZAPPA TRADING
|12,83 mp
|57,60
|S.C. IMPERIAL G.M.N. OPTIMAL SRL
|16,67 mp
|71,82
|Orange România
|2,5 mp
|80,00
|Asociația Pensionarilor București
|25,55 mp
|96,73
|SC RONIN CAFFE SRL
|2 mp
|100,00
|Asociația Prietenii Social Democrației Române
|28,87 mp
|115,96
|VVV Logistics Automobil SRL
|33,04 mp
|187,57
|Digi România
|6 mp
|192,00
|Cabinet parlamentar Adriana-Diana Tușa
|33,51 mp
|193,69
Dintre spațiile efectiv utilizate ca birouri/comerciale, cea mai redusă valoare este:
Cei mai mari beneficiari ai RAAPS sunt instituțiile publice, nu companii private. Cea mai mare concentrație de spații este în clădirea din Piața Presei Libere nr. 1, unde sunt găzduite numeroase instituții ale statului și zone din presă.
Dintre firmele private, cele mai mari suprafețe sunt închiriate către următorii:
Un aspect interesant este că instituțiile statului ocupă de departe cele mai mari suprafețe și generează cele mai mari valori contractuale din portofoliul RA-APPS, în timp ce firmele private ocupă în general spații mult mai mici.