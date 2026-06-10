5 bani pe lună pentru metrul pătrat. Topul chiriilor RAAPPS pentru partidele politice

Top chirii mici pentru partide politice

Partidele politice plătesc chirii derizorii la RAAPPS, potrivit datelor publice.

Beneficiar Suprafață Chirie (RON/lună) RON/mp PSD Ilfov (Negustori 3) 928 mp 46,40 0,05 PNL Ilfov (Aleea Modrogan 3) 531 mp 26,55 0,05 PNL București (Aleea Modrogan 22) 562 mp 28,08 0,05 PSD (Kiseleff 10) 5.392 mp 269,62 0,05 PSD Sector 1 (Magheru 7) 80,8 mp 738,98 9,15 PRO România 546 mp 3.882,75 7,11 PUSL 787 mp + 2.782 mp teren 5.854,98 ~1,63 (raportat la totalul suprafeței)

Instituții publice cu cele mai mici chirii pe mp

Instituție Suprafață Chirie (RON/lună) RON/mp Ministerul Muncii (Magheru 7) 195,7 mp 5.484 ~28 Ministerul Educației 76,6 mp 3.668 ~48 Autoritatea pentru Calificări 1.098 mp 33.622 ~31 Institutul Român pentru Drepturile Omului 289 mp 10.490 ~36 ANAF (Marăcineanu) 536 mp 26.418 ~49

Top chirii foarte mici (valoare contractuală lunară)

Beneficiar Suprafață Valoare (RON) SC RONIN CAFFE SRL 1 mp 50,00 SC ZAPPA TRADING 12,83 mp 57,60 S.C. IMPERIAL G.M.N. OPTIMAL SRL 16,67 mp 71,82 Orange România 2,5 mp 80,00 Asociația Pensionarilor București 25,55 mp 96,73 SC RONIN CAFFE SRL 2 mp 100,00 Asociația Prietenii Social Democrației Române 28,87 mp 115,96 VVV Logistics Automobil SRL 33,04 mp 187,57 Digi România 6 mp 192,00 Cabinet parlamentar Adriana-Diana Tușa 33,51 mp 193,69

Cea mai mică chirie pentru spații de birouri

Dintre spațiile efectiv utilizate ca birouri/comerciale, cea mai redusă valoare este:

SC RONIN CAFFE SRL – 1 mp – 50 RON/lună. Orange România – 2,5 mp – 80 RON/lună. Digi România – 6 mp – 192 RON/lună.

Cei mai mari beneficiari ai RAAPS sunt instituțiile publice, nu companii private. Cea mai mare concentrație de spații este în clădirea din Piața Presei Libere nr. 1, unde sunt găzduite numeroase instituții ale statului și zone din presă.

Dintre firmele private, cele mai mari suprafețe sunt închiriate către următorii:

Booku Imp SRL – 1.400 mp; Antherme Management SRL – 1.272 mp; Marble Hall Events SRL – 990 mp; Humanitas (grupul Humanitas cumulat depășește 1.000 mp); Business Hotels Investment SA (mai multe contracte însumând peste 1.400 mp).



Un aspect interesant este că instituțiile statului ocupă de departe cele mai mari suprafețe și generează cele mai mari valori contractuale din portofoliul RA-APPS, în timp ce firmele private ocupă în general spații mult mai mici.