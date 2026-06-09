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Ilie Bolojan bagă RAAPPS în transparență: mâine trebuie să publice lista imobilelor ocupate de demnitari

Hotărârea Guvernului Bolojan de modificare a HG nr. 60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial.
Ilie Bolojan bagă RAAPPS în transparență: mâine trebuie să publice lista imobilelor ocupate de demnitari
Sorina Matei
09 iun. 2026, 15:36, Politic
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Potrivit deciziei, Regia Autonomă «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat» trebuie să publice semestrial pe pagina proprie de internet, în datele de 10 iunie și 10 decembrie ale fiecărui an, și menține publicată timp de 6 luni lista tuturor imobilelor proprietate publică și privată a statului aflate în administrarea regiei, cuprinzând următoarele informații:

1. în cazul imobilelor utilizate de persoane juridice se precizează:

a) denumirea persoanei juridice;

b) adresa imobilului;

c) suprafața imobilului — construcție și teren;

d) tipul contractului încheiat: închiriere, folosință gratuită, prestări de servicii, asociere;

e) modalitatea de atribuire: licitație publică sau atribuire directă; f) data începerii și data încetării contractului;

g) prețul contractului, dacă este cazul;

2. în cazul imobilelor utilizate de persoane fizice se precizează:

a) adresa imobilului;

b) suprafața imobilului — construcție și teren;

c) modalitatea de atribuire: licitație publică sau atribuire directă;

d) data începerii și data încetării contractului;

e) prețul contractului;

3. în cazul imobilelor neocupate se precizează:

a) adresa imobilului; b) suprafața imobilului — construcție și teren.

Hotărârea de Guvern a cabinetului Bolojan exceptează zona de siguranță națională:

„Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) imobilele proprietate publică și privată a statului aflate în administrarea regiei și puse la dispoziție/închiriate instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, precum și cele folosite de persoanele aflate, potrivit legii, sub protecția acestor instituții„, arată decizia.

În plus, Guvernul Bolojan a decis că Regia Autonomă «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat» publică trimestrial pe pagina proprie de internet, în datele de 10 martie, 10 iunie, 10 septembrie și 10 decembrie ale fiecărui an, și menține publicată timp de 3 luni lista mijloacelor de transport pe care le deține, care cuprinde: marca, modelul și anul de fabricație ale mijlocului de transport.”

De asemenea, RAAPPS trebuie să publice lunar pe pagina proprie de internet, până la data de 15 a lunii în curs pentru luna precedentă, și menține publicate următoarele documente, fără menționarea adresei imobilului:

a) situațiile de lucrări decontate pentru lucrările de reparație, utilare și mobilare;

b) situațiile de lucrări decontate pentru lucrările de construire/renovare

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