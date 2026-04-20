Echipele României intră în linia dreaptă pentru Campionatul Mondial de tenis de masă – Londra 2026

Cele două selecționate ale României, ambele vicecampioane europene en-titre, se pregătesc la Sala Romsilva FRTM din București, anunță luni Federația Română de Tenis de masă.
Lotul masculin va încheia pregătirea pe 26 aprilie, urmând să plece spre Londra, în timp ce echipa feminină va face deplasarea pe 30 aprilie.
Echipa feminină:
Bernadette Szőcs
Elizabeta Samara
Adina Diaconu
Andreea Dragoman
Elena Zaharia
Echipa masculină:
Eduard Ionescu
Iulian Chirița
Ovidiu Ionescu
Darius Movileanu
Andrei Istrate
Stafful tehnic este condus de antrenorul coordonator Andrei Filimon, alături de Viorel Filimon.
La Campionatul Mondial, echipa feminină a fost repartizată în Grupa 1, alături de forțe mondiale precum China, campioana mondială en-titre, și Coreea de Sud.
Programul echipei tricolore la competiția de la Londra este următorul:
România – China (2 mai, ora 12:00)
România – Coreea de Sud (2 mai, ora 19:00)
România – Taipei (3 mai, ora 19:00)
Echipa masculină va evolua în Grupa 9, după următorul program:
România – Benin (28 aprilie, ora 19:00)
România – Argentina (29 aprilie, ora 21:30)
România – Peru (30 aprilie, ora 21:30)
Ediția din 2026 a competiției are un format extins, reunind 64 de echipe masculine și 64 feminine.
Această ediție marchează 100 de ani de la primele Campionate Mondiale organizate în istorie, precum și 100 de ani de la constituirea Federației Internaționale de profil și a forului național.