Lionel Messi conduce un contingent record de 44 de jucători din MLS convocați la Cupa Mondială 2026

Potrivit datelor publicate de MLS, un total de 103 jucători actuali sau foști ai ligii vor evolua la turneul final, evidențiind rolul tot mai important al cluburilor, academiilor și sistemului de dezvoltare MLS în fotbalul internațional.

Starul argentinian Lionel Messi, legitimat la Inter Miami CF, se află în fruntea listei jucătorilor din MLS care vor participa la competiția găzduită de Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic.

Liga nord-americană este a doua ca număr de jucători la Cupa Mondială, după cele cinci campionate majore: Premier League, La Liga, Ligue 1, Bundesliga și Serie A.

MLS a precizat că 42 dintre fotbaliștii prezenți la Cupa Mondială au trecut prin academiile ligii sau prin competiția de dezvoltare.

Printre exemplele evidențiate se numără Alex Freeman, Rayan Elloumi și Esmir Bajraktarević. Ei sunt primii jucători care au parcurs întregul traseu de la MLS NEXT la MLS NEXT Pro, au debutat la prima echipă și au ajuns ulterior în loturile naționale pentru Cupa Mondială.

Contribuția ligii este deosebit de vizibilă în cazul reprezentativelor Statelor Unite ale Americii și Canadei. Liga susține că 79% dintre jucătorii convocați de cele două selecționate au evoluat în MLS, au fost formați în academiile acesteia sau îndeplinesc ambele criterii. De asemenea, jumătate dintre fotbaliștii incluși în loturile combinate ale SUA și Canadei provin din academiile ligii.

Nu mai puțin de 21 de cluburi din competiție vor avea reprezentanți la turneul final, un record la nivel mondial pentru o ligă internă. Los Angeles FC conduce clasamentul cluburilor, cu patru jucători convocați la Cupa Mondială.

Jucători proveniți din 17 țări și de pe șase continente vor reprezenta MLS la ediția din 2026 a Cupei Mondiale, fiind prezenți în 11 dintre cele 12 grupe ale competiției.