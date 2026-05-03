Universitatea Craiova a învins Dinamo cu gol în prelungiri, succes extrem de important în lupta pentru titlu

Dinamo deschisese scorul pe stadionul „Ion Oblemenco”, prin Nikita Stoinov, în minutul 59. Universitatea Craiova a reacționat rapid.

Alexandru Cicâldău a egalat două minute mai târziu, în minutul 61.

Când meciul părea că se îndreaptă spre remiză, Steven Nsimba a marcat golul victoriei în minutul 90+1, aducând trei puncte importante în lupta pentru titlu.

Cu două meciuri rămase de disputat, Universitatea Craiova se află în fruntea clasamentului, cu 45 puncte.

Oltenii au acum trei puncte avans față de principala contracandidată la titlu, Universitatea Cluj.

CFR Cluj, care are de jucat cu Rapid, luni seară, în încheierea etapei, ocupă locul 3, cu 37 de puncte.

Dinamo București, în schimb, rămâne la 34 puncte, ocupând locul 4, și poate coborî chiar pe 5, Rapid fiind la două puncte în urmă.