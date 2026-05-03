Universitatea Craiova a învins Dinamo cu gol în prelungiri, succes extrem de important în lupta pentru titlu

Universitatea Craiova a câștigat dramatic duelul cu Dinamo București, scor 2-1, în etapa a 7-a din play-off-ul Superligii, după un gol marcat în minutul 90+1 de Steven Nsimba. Succesul readuce Universitatea Craiova pe primul loc în clasament și poate conta decisiv în lupta pentru titlu.
27 November 2025, Romania, Craiova: Universitatea Craiova's Steven Nsimba and Mainz's Lennard Maloney battle for the ball during the UEFA Europa Conference League soccer match between CS Universitatea Craiova and 1. FSV Mainz 05 at Ion Oblemenco Stadium. Photo: Constantin Stefan/dpa
Petre Apostol
03 mai 2026, 23:11, Sport

Dinamo deschisese scorul pe stadionul „Ion Oblemenco”, prin Nikita Stoinov, în minutul 59. Universitatea Craiova a reacționat rapid.

Alexandru Cicâldău a egalat două minute mai târziu, în minutul 61.

Când meciul părea că se îndreaptă spre remiză, Steven Nsimba a marcat golul victoriei în minutul 90+1, aducând trei puncte importante în lupta pentru titlu.

Cu două meciuri rămase de disputat, Universitatea Craiova se află în fruntea clasamentului, cu 45 puncte.

Oltenii au acum trei puncte avans față de principala contracandidată la titlu, Universitatea Cluj.

CFR Cluj, care are de jucat cu Rapid, luni seară, în încheierea etapei, ocupă locul 3, cu 37 de puncte.

Dinamo București, în schimb, rămâne la 34 puncte, ocupând locul 4, și poate coborî chiar pe 5, Rapid fiind la două puncte în urmă.

