Universitatea Craiova domină echipa ideală a etapei a 5-a din Superliga, play-off/out. Kopic, de la Dinamo, antrenorul rundei

Universitatea Craiova a obținut o victorie importantă cu Rapid București, pe teren propriu, egalând la puncte pe Universitatea Cluj, liderul campionatului.

Defensiva oltenilor a fost la un nivel maxim, Craiova câștigând cu 1-0. Doi dintre cei patru jucători ai Craiovei din echipa ideală sunt fundași.

De asemenea, Dinamo București a bifat primul succes din play-off, învingând pe teren propriu chiar liderul.

Iată cum arată echipa ideală a etapei a cincea din play-off și play-out, potrivit LPF:

Portar

David Lazar (FC Hermannstadt) – A fost portarul cu cele mai multe intervenții – șase, dintre care trei din interiorul careului.

Fundași

Carlos Mora (Universitatea Craiova) – A avut o intervenție din postura de ultim apărător cât un titlu! Foarte bun și ofensiv.

Adrian Rus (Universitatea Craiova) – Prestație sigură! Probabil, acesta este cel mai bun sezon al său din carieră.

Sheriff Sinyan (CFR 1907 Cluj) – A continuat evoluțiile bune din acest campionat. A câștigat majoritatea duelurilor în care a fost implicat.

João Paulo (FCSB) – A făcut un meci bun. A marcat primul gol în tricoul roș-albaștrilor bucureșteni.

Mijlocași

Cătălin Cîrjan (Dinamo) – A marcat pentru a șasea oară în stagiunea actuală, în care mai are și șase pase decisive.

Anzor Mekvabishvili (Universitatea Craiova) – A depus un efort fantastic pe durata meciului cu Rapid, în care a oferit și o pasă decisivă.

Adrian Păun (CFR 1907 Cluj) – Introdus pe teren la startul părții secunde, a marcat golul victoriei în urma căreia ardelenii rămân în lupta pentru titlu.

Atacanți

Hervin Ongenda (FC Botoșani) – Jucătorul botoșănenilor a contribuit la succesul echipei sale cu un gol și o pasă decisivă.

Assad Al-Hamlawi (Universitatea Craiova) – A marcat în 2026 contra celor mari trei cluburi bucureștene, Dinamo, FCSB și Rapid. A ajuns la nouă reușite în campionatul curent.

Alexandru Musi (Dinamo) – Intrat pe durata reprizei a doua, a ridicat nivelul de joc. A marcat golul care s-a dovedit a fi decisiv.

Antrenorul etapei

Željko Kopić (Dinamo) – Dinamoviștii au bifat prima victorie în play-off chiar în fața liderului, după un meci excelent pregătit tactic de către tehnicianul croat.