Universitatea Craiova anunță transferul portarului Alexandru Maxim după promovarea cu FC Voluntari

În vârstă de 19 ani, Alexandru Maxim revine în orașul natal și va întări compartimentul defensiv al formației pregătite de Filipe Coelho.

„Un oltean s-a întors acasă! La doar 19 ani și cu o înălțime impresionantă de 2,04 metri, unul dintre cei mai talentați tineri portari români a semnat astăzi cu Universitatea Craiova”, au transmis reprezentanții clubului, pe rețelele de socializare.

Alexandru Maxim a evoluat în sezonul recent încheiat pentru FC Voluntari, unde a fost împrumutat de la FCSB. Portarul a bifat 24 de apariții în Liga a II-a și a avut un rol important în revenirea formației ilfovene pe prima scenă a fotbalului românesc.

Soluție pentru regula U21 și pentru postul de portar

Mutarea vine într-un moment în care Universitatea Craiova caută soluții pentru postul de portar. Laurențiu Popescu este în prezent singurul goalkeeper cu experiență disponibil pentru începutul noului sezon.

Ucraineanul Pavlo Isenko se află în recuperare după o accidentare gravă și este așteptat să revină pe teren abia în toamnă.

Maxim reprezintă și o opțiune importantă pentru respectarea regulii U21 în sezonul viitor.

Crescut la FCSB, fără debut la prima echipă

Alexandru Maxim s-a aflat în proprietatea FCSB din 2021, însă nu a debutat pentru echipa de seniori a clubului bucureștean. În această perioadă a fost împrumutat la Olimpia Satu Mare și de două ori la FC Voluntari pentru a acumula experiență la nivel competițional.

Evaluat la 200.000 de euro de site-ul de specialitate Transfermarkt, portarul de 2,04 metri devine primul transfer realizat de Universitatea Craiova după cucerirea titlului de campioană în sezonul 2025-2026.