Duel pentru Europa în Giulești și „finală” pentru salvarea de la retrogradare la Slobozia, în încheierea etapei a 7-a din play-off/play-out în Superliga de fotbal

Două meciuri cu implicații majore în economia sezonului din Superliga de fotbal sunt programate luni, în încheierea etapei a 7-a din play-off/play-out. Rapid și CFR se întâlnesc în Giulești, duel pentru cupele europene, iar Slobozia primește vizita Hermannstadt, duel pentru evitarea retrogradării.
sursă foto: FLAVIU BUBOI / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
04 mai 2026, 10:20, Sport

Capul de afiș al zilei din Superliga de fotbal este confruntarea dintre FC Rapid și CFR 1907 Cluj, programată de la ora 20:30.

Giuleștenii traversează o perioadă modestă, cu o singură victorie în ultimele șapte etape, și caută să rămână în cursa pentru cupele europene.

Meciul are o semnificație specială pentru antrenorul gazdelor, Constantin Gâlcă, care va ajunge la partida cu numărul 100 pe banca tehnică în Superliga.

De partea cealaltă, formația ardeleană, pregătită de Daniel Pancu, se remarcă prin eficiență, având cele mai multe victorii la limită din campionat (13) și cele mai multe meciuri în care a marcat (31).

Confruntarea are și o încărcătură emoțională pentru Pancu, fost jucător emblematic al Rapidului.

Istoricul direct este echilibrat, cu un ușor avantaj pentru bucureșteni. În meciul tur din martie, CFR Cluj s-a impus cu 1-0.

Dacă nu câștigă, CFR iese matematic din calculele pentru titlu.

Tot luni, de la ora 17:30, Unirea Slobozia primește vizita celor de la AFC Hermannstadt, într-un meci care poate fi decisiv pentru menținerea în prima ligă.

Gazdele au înregistrat cele mai multe înfrângeri la limită din sezon. În schimb, sibienii vin cu un moral bun, după o serie de rezultate pozitive, trei meciuri la rând fără înfrângere.

În confruntările directe, Hermannstadt are un avantaj ușor. În ultimul duel, sibienii s-au impus cu 3-2 la Slobozia, la finalul lunii ianuarie.

Cele două echipe se află la egalitate de puncte (20) în clasament. Hermannstadt se află pe antepenultima poziție a ierarhiei, care duce la baraj. Slobozia se află pe penultimul loc, direct retrogradabil.

