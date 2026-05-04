Prima pagină » Sport » Dinamo București și Arcada Galați se înfruntă în primul meci al finalei Diviziei A1 la volei masculin

Dinamo București și Arcada Galați se înfruntă în primul meci al finalei Diviziei A1 la volei masculin

Finala campionatului masculin de volei, Divizia A1, le aduce față în față pe CS Dinamo București și CS Arcada Galați, două dintre cele mai titrate și constante formații ale ultimilor ani. Primul meci al finalei este programat luni seară, de la ora 18:00, în Sala Dinamo.
Dinamo București și Arcada Galați se înfruntă în primul meci al finalei Diviziei A1 la volei masculin
sursă foto: SORIN PANA / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
04 mai 2026, 10:44, Sport

Dinamo pornește cu un avantaj important, având posibilitatea de a disputa mai multe meciuri pe teren propriu. Chiar dacă în sezonul regulat s-a situat pe locul 4 și Arcada pe locul 2, Dinamo a eliminat în semifinale rivala CSA Steaua București, echipa care câștigase sezonul regulat.

Dinamo a revenit în fruntea voleiului românesc sezonul trecut, când a cucerit titlul după o pauză de 30 de ani. Bucureștenii au în palmares 19 titluri naționale, cele mai multe din voleiul masculin românesc.

De cealaltă parte, Arcada Galați vizează recucerirea trofeului, după ce a devenit ultima dată campioană în 2023.

Gălățenii au cinci titluri în palmares, obținute consecutiv, între 2018 și 2023. De altfel, anul trecut a fost pentru prima dată după șapte sezoane la rând în care Arcada nu a fost între primele două clasate.

În ultimele cinci confruntări directe, Dinamo s-a impus de 3 ori.

În actualul sezon, fiecare echipă a câștigat pe terenul celeilalte. Dinamo s-a impus la Galați, în noiembrie 2025, scor 3-0. Arcada a câștigat în Capitală, în februarie, scor 3-2.

Duelul se joacă pe sistemul „cel mai bun din cinci partide”.

Recomandarea video

Cât câștigă șefii Hidroelectrica acuzați de premierul Bolojan că au luat bonusuri de 150.000-180.000 de euro în loc să facă investiții
G4Media
Stenograme „NUCLEARE” din ședința PSD, înainte de moțiune: „Nu putem lăsa România pe mâna unor șacali. PSD va salva, încă o dată, țara”
Gandul
Cu ce se ocupă soția lui Cristi Chivu. Adelina și antrenorul sunt căsătoriți de 18 ani și au împreună două fete
Cancan
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Prosport
Cine pierde de pe urma războiului lui Trump? Statele Unite plătesc ca să scape de surplusul de gaze în timp ce Europa este lovită dur de blocarea Strâmtorii Ormuz
Libertatea
Boala autoimună care are ca simptom schimbarea vocii sau vocea răgușită. Aproximativ 143.000 de români sunt afectați
CSID
Topul celor mai vândute modele de mașini electrice din lume și clasamentul celor mai mari producători
Promotor