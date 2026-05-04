Dinamo București și Arcada Galați se înfruntă în primul meci al finalei Diviziei A1 la volei masculin

Dinamo pornește cu un avantaj important, având posibilitatea de a disputa mai multe meciuri pe teren propriu. Chiar dacă în sezonul regulat s-a situat pe locul 4 și Arcada pe locul 2, Dinamo a eliminat în semifinale rivala CSA Steaua București, echipa care câștigase sezonul regulat.

Dinamo a revenit în fruntea voleiului românesc sezonul trecut, când a cucerit titlul după o pauză de 30 de ani. Bucureștenii au în palmares 19 titluri naționale, cele mai multe din voleiul masculin românesc.

De cealaltă parte, Arcada Galați vizează recucerirea trofeului, după ce a devenit ultima dată campioană în 2023.

Gălățenii au cinci titluri în palmares, obținute consecutiv, între 2018 și 2023. De altfel, anul trecut a fost pentru prima dată după șapte sezoane la rând în care Arcada nu a fost între primele două clasate.

În ultimele cinci confruntări directe, Dinamo s-a impus de 3 ori.

În actualul sezon, fiecare echipă a câștigat pe terenul celeilalte. Dinamo s-a impus la Galați, în noiembrie 2025, scor 3-0. Arcada a câștigat în Capitală, în februarie, scor 3-2.

Duelul se joacă pe sistemul „cel mai bun din cinci partide”.