Sibienii vor alerga pentru o cauză nobilă, la Muzeul ASTRA

Iubitorii de mișcare dar și fapte bune din Sibiu sunt așteptați să alerge pentru o cauză nobilă, în cadrul evenimentului „Wings for Life World Run”, care se va desfășura în 10 mai, la Muzeul ASTRA, începând cu ora 14:00.
Daiana Rob
04 mai 2026, 11:45, Social

Evenimentul face parte dintr-o inițiativă globală desfășurată simultan în zeci de țări, având ca scop strângerea de fonduri pentru cercetarea leziunilor măduvei spinării.

Conceptul cursei este unul „unic”, potrivit organizatorilor. Nu există o linie de sosire tradițională, ci participanții se folosesc de o aplicație mobilă dedicată.

La 30 de minute după cursă, o mașină denumită sugestiv „Catcher Car” va porni în urma participanților, mărindu-și treptat viteza pentru a-i depăși. Vehiculul înlocuiește linia tradițională de finish, iar participanții pot alerga atât cât doresc.

„Astfel, fiecare participant își stabilește propriul obiectiv, într-o competiție accesibilă tuturor, inclusiv persoanelor cu dizabilități”.

Startul cursei va fi dat din zona morilor de vânt, un reper emblematic al muzeului. La eveniment se estimează participarea a 150 de alergători, alături de voluntari, dar și echipă tehnică.

Taxele de participare și donațiile, redirecționate spre cercetare

Wings for Life World Run reprezintă o mișcare globală. Toate taxele de participare, dar și donațiile vor fi direcționate spre cercetare, cu scopul de a găsi un tratament pentru leziunile coloanei vertebrale.

Cursa va fi transmisă live, pe internet, la nivel global, de organizatori, pe Red Bull TV. Astfel, iubitorii de sport din întreaga lume au posibilitatea să vadă cum arată unul dintre cele mai mari muzee în aer liber din Europa.

Muzeul ASTRA adăpostește un patrimoniu cultural de o valoare inestimabilă, reprezentând tradițiile și civilizația rurală românească. Aleile sale, lacurile, gospodăriile tradiționale și instalațiile tehnice istorice oferă un traseu spectaculos, unic pentru o competiție de acest tip.

Evenimentul este susținut de Red Bull România, NXP România – care se alătură evenimentului cu o echipă de 10 alergători și Garmin – care oferă două premii, două ceasuri ForeRunner165 pentru cel mai bun și cea mai bună alergătoare.

