Cum arată un meniu de Paște întocmit de dieteticieni. A fost servit bolnavilor dintr-un spital din Sibiu

Potrivit reprezentanților spitalului, meniul a fost gândit de echipa de dietetică pentru a aduce pacienților o parte din atmosfera caldă a sărbătorilor petrecute acasă, în deplină siguranță și în acord cu recomandările medicale.

„Ne dorim ca, în această perioadă specială, pacienții noștri să simtă că nu sunt singuri și că, dincolo de actul medical, există grijă și atenție pentru starea lor de bine. Prin toate eforturile noastre, încercăm să le oferim nu doar tratament, ci și sprijin emoțional și un mediu cât mai apropiat de normalitate. Meniul festiv de Paști este o formă prin care aducem tradiția mai aproape de ei și le oferim un moment de bucurie și confort, contribuind astfel la o stare generală mai bună și la procesul de recuperare”, a declarat Cristian Roman, managerul spitalului.

Ruladă din pulpă de porc

În ziua de Paște, pacienții au început dimineața cu preparate tradiționale specifice, precum ouă roșii, alături de cașcaval, mușchi file, unt proaspăt, pâine, ridichi și ceapă verde. Micul dejun a fost completat de cacao cu lapte și cozonac, pentru a reda gustul autentic al sărbătorii.

Pe parcursul zilei, bolnavii vor avea parte și de gustări ușoare și echilibrate, constând în iaurt și banane, dar și de mici surprize dulci, precum figurine de ciocolată.

La prânz, meniul a inclus o supă de legume cu găluște, urmată de un preparat special pregătit pentru această ocazie: ruladă din pulpă de porc, în stil drob, servită alături de garnitură de spanac, adaptată cerințelor nutriționale ale pacienților.

Cina va consta în preparate variate, precum șnițel din piept de pui, chifteluțe și o garnitură proaspătă de legume – roșii, castraveți, măsline – alături de brânză și un ceai cald cu lămâie.

„Meniul de Paști a fost conceput astfel încât să îmbine echilibrul nutrițional cu gustul plăcut, respectând totodată indicațiile medicale specifice fiecărui regim alimentar”, a declarat Simona Luca, asistent medical dietetică Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu.

Asistență spirituală

Pacienții au avut parte și de surprize. Copiii de la Centrele Școlare de Educație Incluzivă din Sibiu, Turnu Roșu, Mediaș și Dumbrăveni au pregătit felicitări lucrate manual pentru pacienți. Acestea au fost oferite alături de masa festivă.

În plus, pacienții care au dorit au beneficiat de asistență spirituală, având posibilitatea de spovedanie și împărtășanie înainte de Paști, precum și de meniuri de post, pentru cei care au solicitat acest lucru.

Pe întreaga perioadă a Sărbătorilor Pascale, aceștia pot participa la slujbele religioase oficiate în bisericuța din cadrul spitalului, cu hramul „Sf. Nectarie, Sf. Ioan Rusul și Întâmpinarea Domnului”.

De asemenea, în dimineața zilei de Paști, pacienții au primit pachețele cu anafură și vin sfințite.