Ciprian Ciucu acuză RAR de corupție după ce i s-au cerut zeci de mii de lei pentru date statistice: „Mișto, nu?” / Cum a răspuns RAR

Șeful RAR îi răspunde lui Ciprian Ciucu după acuzațiile de corupție: „Suntem obligați să tarifăm aceste date statistice”

Registrul Auto Român a reacționat public după declarațiile primarului general al Capitalei, Ciprian Ciucu.

Directorul general al Registrul Auto Român, Mihai Alecu, a susținut că instituția este obligată prin lege să taxeze astfel de solicitări, deoarece implică resurse umane și financiare.

„Cu stimă, domnule primar general al Capitalei! Din păcate, sunt nevoit să vă răspund public, în aceeași manieră în care dvs. aduceți acuzații public față de instituția pe care o conduc, fără a avea șansa unei discuții instituționale în prealabil, pentru a vă putea explica de ce noi, RAR, suntem obligați să vă percepem această sumă!”, a transmis Mihai Alecu.

Șeful RAR a spus că instituția funcționează ca regie autofinanțată.

„Registrul Auto Român este o Regie a statului autofinanțată, care trebuie să respecte OUG 109/2011 ce presupune îndeplinirea indicatorilor cheie de performanță. Prin urmare, are un altfel de regim față de instituțiile publice ale statului, așa cum bine știți!”, a precizat acesta.

Potrivit conducerii RAR, instituția oferă gratuit date tehnice către alte autorități publice în baza unor protocoale, însă în cazul solicitării venite de la Primăria Capitalei era vorba despre statistici complexe.

„Doar ca în acest caz, dvs. ați solicitat date statistice care implică consum de resurse umane și financiare ce presupun costuri pentru regie. Motiv pentru care suntem obligați să tarifăm aceste date statistice, tocmai pentru ca alte instituții ale statului să nu le încadreze ca prejudicii pentru regie și implicit pentru bugetul statului român”, a transmis Mihai Alecu.

„Pentru anul 2025, RAR va plăti către bugetul statului, în următoarea perioadă, aproximativ 240.000.000 lei vărsământ și 48.000.000 lei impozit pe profit, o marjă de profit de cca 45% și asta doar datorită și prin grija managementului de a reduce cheltuielile și a maximiza profitul”, a afirmat acesta.

RAR a făcut referire și la proiectul PICA, Planul Integrat de Calitate a Aerului, pentru care Primăria Capitalei are o finanțare de 2 milioane de lei. Instituția susține că nu poate fi acuzată că blochează proiectul doar pentru că percepe un tarif pentru datele solicitate.

„Și știu ca vă doriți ca proiectul PICA – Planul Integrat de Calitate a Aerului să fie finalizat cu succes (…). Însă nu înseamnă că RAR este vinovat de blocarea lui pentru ca tarifează, cu o sumă modestă datele cerute”, a transmis șeful instituției.

Știrea inițială

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a adresat critici la adresa Registrului Auto Român (RAR), pe care îl numește „una dintre cele mai corupte instituții din România”, după ce instituția i-ar fi cerut peste 66.000 de lei pentru o statistică privind numărul de mașini, în funcție de norma de poluare.

Edilul a făcut declarațiile într-o postare pe Facebook, unde a explicat că a solicitat RAR aceste informații, care sunt necesare pentru decizii administrative cu impact asupra populației.

Date statistice, contra cost

Potrivit lui Ciprian Ciucu, instituția i-a transmis că datele pot fi furnizate doar contra sumei de 66.232 de lei, cu TVA inclus.

„«Ce bine e când instituțiile statului comunică și împărtășesc date pe subiecte importante, ca să fundamentăm decizii cu impact asupra a milioane de oameni.» Asta mi-ar fi plăcut să spun după ce am solicitat RAR să ne dea STATISTIC numărul de mașini pe fiecare normă de poluare. În schimb, putem intra în posesia datelor pentru suma de 66.232 lei, TVA inclus. Mișto, nu?”, a scris Ciprian Ciucu pe pagina sa de Facebook.

Acesta a continuat seria acuzațiilor la adresa RAR, susținând că situația arată cât de grave sunt probleme în ceea ce privește funcționarea instituției.

„Asta din partea uneia dintre cele mai corupte instituții din România: vedem în fiecare zi în trafic masini care scot fum gros de eșapament, ce ne omoară cu zile, în timp ce întodeauna «au rar-ul»”, a mai transmis acesta.