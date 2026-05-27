Jandarmii, mesaj pentru fanii Iron Maiden înainte de concert: „Întunericul e mai puțin înfricoșător când grupul e complet”

Jandarmeria Capitalei le transmite fanilor Iron Maiden o serie de recomandări înaintea concertului care va avea loc joi, 28 mai, pe Arena Națională.
Sursa foto: MIHAI POP / GMN / MEDIAFAX FOTO
Andrei Rachieru
27 mai 2026, 20:43, Social
Autoritățile îi îndeamnă pe spectatori să respecte indicațiile personalului de securitate și ale stewardilor, precum și procedurile de acces și control organizate la intrarea în stadion.

Totodată, jandarmii recomandă participanților să își păstreze bunurile de valoare în locuri sigure și permanent sub supraveghere și să rămână aproape de grupul cu care participă la eveniment.

„Întunericul este mai puțin înfricoșător când grupul este complet”, transmit reprezentanții Jandarmeriei, într-un mesaj inspirat de celebra piesă „Fear of the Dark”.

Participanții sunt sfătuiți să consume alcool în mod responsabil, să aibă grijă de cei din jur și să nu aducă la concert materiale pirotehnice, obiecte periculoase sau alte articole interzise.

De asemenea, autoritățile le cer spectatorilor să anunțe imediat cel mai apropiat echipaj de ordine publică dacă observă comportamente suspecte.

„«Fear of the Dark» aparține Iron Maiden. Siguranța ne aparține tuturor”, au transmis jandarmii.

