Prima pagină » Social » Trafic restricționat pe Arena Națională pentru concertul trupei Iron Maiden

Trafic restricționat pe Arena Națională pentru concertul trupei Iron Maiden

Marți, Brigada Rutieră a anunțat că joi, 28 mai, traficul va fi restricționat pe bulevardele din zona de est a Sectorului 2, în jurul Arenei Naționale, pentru concertul formației Iron Maiden.
Trafic restricționat pe Arena Națională pentru concertul trupei Iron Maiden
Sursă foto: Facebook / Iron Maiden. Colaj
Daiana Rob
26 mai 2026, 11:18, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Concertul va avea loc între orele 16.00 – 23.00, pe Arena Națională. Potrivit brigăzii rutiere, traficul se va închide progresiv.

Începând cu ora 14:00 se va închide Bulevardul Basarabia, progresiv între Bd. Chișinău și Str. Câmpia Libertății, inclusiv străzile care acced, astfel:

  •       sensul de mers dinspre Bd. Chișinău către Piața Hurmuzachi, începând cu ora 14:00, ambele benzi de circulație;
  •       sensul de mers dinspre Piața Hurmuzachi către Bd. Chișinău, ambele benzi de circulație;

Tot la ora 14:00 se va închide și traficul rutier pe strada Maior Coravu, până după terminarea concertului.

Începând cu ora 8:00 dimineața se va închide Bulevardul Pierre de Coubertin, până după terminarea concertului, între Str. Vatra Luminoasă și rondul de la intrarea în stadion.

Strada Tony Bulandra, se va închide începând cu ora 14.00, gradual până după terminarea concertului.

Șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență, să păstreze o distanță suficientă pentru a putea frâna în condiții de siguranță, să nu oprească ori să staționeze decât în locurile special amenajate și să respecte semnalele și indicațiile polițiștilor rutieri.

Pietonilor li se recomandă să circule doar pe trotuare, dar și să traverseze strada pe zebră, și la culoarea verde a semaforului, doar după ce s-au asigurat temeinic că intenția lor de a traversa a fost înțeleasă de către conducătorii de autovehicule.

De asemenea, polițiștii le recomandă spectatorilor să folosească mijloacele de transport în comun pentru a ajunge la concert.

Recomandarea video

Sondaj INSCOP: Nicușor Dan ar supraviețui la o diferență strânsă unui referendum de demitere din funcție
G4Media
Sabalenka, criticată pentru bijuteriile de aproape 150.000 €. „Dacă ajungi să cazi de atât de sus...
GSP.ro
Cel mai bătrân pedofil din închisorile românești, în stare gravă. Bărbatul de aproape 80 de ani, coleg de cameră cu „Monstrul de la Caracal”, a fost dus de urgență la spital. Ce s-a întâmplat
Gandul
Data exactă când ajunge România sub domul de căldură care a făcut ravagii în vestul Europei
Cancan
FOTO. „Cel mai intim album” cu fotografii al iubitei lui Lamine Yamal
Prosport
România încearcă a patra oară să dea arme noi militarilor, prin SAFE. Guvernul a ales o firmă care s-a înființat cu o zi înainte de ultimul Crăciun
Libertatea
Ce salariu și câți ani de muncă îți asigură o pensie de 2.000 sau 3.000 de lei. Calculul exact
CSID
Verdictul ucrainenilor despre blindatul italian Centauro
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia