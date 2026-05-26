„Zilele Constantin Brâncuși” aduc la Craiova expoziții, concerte și spectacole

Evenimentul este organizat de Marea Lojă Națională din România, în parteneriat cu Asociația Craiova Unită, Consiliul Județean Dolj, Primăria Municipiului Craiova și DIGI, și își propune să pună în valoare patrimoniul cultural al regiunii.

Timp de trei zile, instituții importante ale orașului, de la Filarmonica „Oltenia” și Muzeul de Artă, până la Centrul Brâncuși și Teatrul de Vară, vor găzdui concerte festive, expoziții de documente rare, conferințe și spectacole de balet.

Concerte, expoziții și conferințe dedicate lui Brâncuși

Programul deschis publicului larg începe vineri, 29 mai, când evenimentele culturale se vor desfășura în mai multe puncte importante ale orașului.

Ziua debutează la Filarmonica „Oltenia” cu un concert festiv dirijat de Daniel Jinga și continuă în Sala Oglinzilor din cadrul Muzeului de Artă Craiova. Aici, publicul va putea participa la expoziția și conferința pictorului Vasile Fuiorea, precum și la lansarea antologiei de poezii „Cuvinte sculptate”, semnată de prof. univ. dr. Ion Deaconescu, volum dedicat marelui sculptor.

Seara va fi dedicată Centrului Brâncuși, unde programul „Brâncuși – Zborul spre infinit” va include o expoziție cu documente rare din colecția Gelu Birău, conferința științifică „Brâncuși între seceră și ciocan”, susținută de Adrian Tudor, și proiecția filmului „Brâncuși, scrisoare imaginară”, în regia lui Cornel Mihalache.

Programul va fi completat de momente muzicale și de un spectacol de balet susținut de Opera Română Craiova.

Vizite ghidate, sculptură live și acțiuni caritabile

Sâmbătă, 30 mai, programul este dedicat vizitelor prin oraș și acțiunilor caritabile.

Dimineața va începe cu vizite ghidate în mai multe puncte de atracție locală, oferind participanților ocazia de a descoperi instituții precum Muzeul de Istorie, Muzeul Cărții și Exilului Românesc sau Catedrala Mitropolitană „Sf. Dumitru”.

În paralel, în Parcul Nicolae Romanescu, artiștii Dan Munteanu, Cosmin Mareș și Gigi Opriș vor realiza un atelier de sculptură live, acompaniați la prânz de Fanfara Militară.

Finalul manifestărilor va avea loc la Teatrul de Vară, printr-un concert festiv al Operei Române Craiova, urmat de Balul de Caritate al evenimentului, găzduit de Restaurantul „Smart Pub by Voila” din Preajba. Balul va include o tombolă cu premii și o licitație cu obiecte de artă. Încasările vor fi direcționate către scopuri caritabile.

„Zilele Constantin Brâncuși” de la Craiova fac parte dintr-o inițiativă mai amplă dedicată sculptorului.

Manifestările sunt incluse în programul extins al Anului „Constantin Brâncuși”, proclamat oficial de Marea Lojă Națională din România pentru a marca împlinirea a 150 de ani de la nașterea artistului de la Hobița, în perioada 1876-2026.

Prin acest demers, MLNR spune că urmărește să contribuie la conservarea și promovarea valorilor culturale românești și la reafirmarea rolului lui Constantin Brâncuși în identitatea culturală națională.