Ministerul Sănătății anunță investiții de peste 14 milioane de euro pentru noul pavilion de politraumă de la Craiova

Ministerul Sănătății a anunțat marți că lucrările la noul pavilion de medicină operațională – politraumă din cadrul Spitalul Clinic de Urgenţă Militar „Dr. Ştefan Odobleja” din Craiova sunt aproape de finalizare.

Proiectul ministerului este considerat unul dintre cele mai importante din regiunea Olteniei.

Potrivit instituției, ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a vizitat marți obiectivul de investiții de la Craiova, realizat prin finanțare din PNRR.

Ministerul Sănătății a declarat că sunt foarte importante investițiile în sistemul medical și că impactul acestora asupra pacienților și personalului medical este crescut.

„Investițiile în sănătate înseamnă spitale moderne, intervenții mai rapide și mai multe vieți salvate”, a transmis Ministerul Sănătății pe Facebook.

Noua structură medicală are o valoare de peste 14,6 milioane de euro și este realizată cu fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Potrivit autorităților, proiectul va aduce la Craiova condiții moderne pentru tratarea pacienților aflați în stare critică.

Ministerul Sănătății a prezentat și principalele dotări și beneficii ale noului pavilion.

Conform datelor oficiale, noul pavilion va include 70 de paturi moderne, un bloc operator, spații integrate pentru politraumă, echipamente medicale de ultimă generație și infrastructură modernă pentru urgență, diagnostic și tratament. Stadiul lucrărilor a ajuns la 98,5%.

Ministerul Sănătății a explicat că proiectul este extrem de important pentru un spital construit în sistem pavilionar, unde distanțele dintre clădiri pot îngreuna intervențiile rapide în cazurile grave.

„Într-un spital construit în sistem pavilionar, unde distanțele dintre clădiri îngreunează intervențiile rapide, acest nou pavilion înseamnă timp câștigat pentru salvarea de vieți”, a transmis instituția.

Oficialii au spus că investiția va contribui la creșterea capacității de răspuns în caz de urgențe majore și, totodată, va îmbunătăți condițiile pentru pacienți și cadrele medicale.

„Această investiție înseamnă servicii medicale la standarde europene, creșterea capacității de răspuns în urgențe majore, condiții moderne pentru pacienți și personal medical și siguranță medicală sporită pentru întreaga regiune”, a mai transmis Ministerul Sănătății.