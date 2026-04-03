Ministerul Finanțelor demarează digitalizarea integrală a serviciilor vamale. Investiție de peste 40 milioane lei

Potrivit instituției, „noua platformă informatică va permite depunerea integral digitală a cererilor de autorizare vamală, gestionarea electronică a autorizațiilor și monitorizarea în timp real a proceselor, oferind acces online la servicii care, până în prezent, erau preponderent birocratice”.

Sistemul va fi implementat la nivel național și va deservi toate cele șapte direcții regionale vamale și aproximativ 80 de birouri vamale din România.

„Valoarea totală a proiectului este de 40.834.435,50 lei, din care 35,3 milioane lei revin Ministerului Finanțelor și 5,5 milioane lei AVR. Contribuția nerambursabilă din fonduri europene depășește 30,6 milioane lei, reprezentând aproape 75% din buget”.

Obiectivul este „crearea unui mediu 100% digitalizat pentru toate tipurile de solicitări depuse de operatorii economici, instituții și persoane fizice”.

Ce implementări are noul sistem informatic

Noul sistem informatic va digitaliza procese esențiale, precum „eliberarea și gestionarea autorizațiilor pentru produse accizabile”, „autorizarea importurilor cu scutire de taxe și TVA”, „emiterea și modificarea numerelor EORI” și „gestionarea garanțiilor financiare și a fluxurilor de înregistrare vamală”.

Digitalizarea „va reduce timpul și costurile administrative, va elimina erorile generate de procese manuale și va asigura o comunicare mult mai rapidă între instituțiile statului și mediul privat”.

Proiectul este structurat pe patru obiective specifice, printre care „creșterea eficienței serviciilor AVR prin aplicații online rapide”, „îmbunătățirea accesibilității prin utilizarea tehnologiilor TIC” și „optimizarea activității interne a AVR prin automatizarea proceselor”.

Platforma va integra „un portal pentru expunerea proceselor administrative către public”, „un modul de management al documentelor”, „o componentă de analiză și raportare avansată a datelor”, precum și „o componentă de interoperabilitate pentru conectarea cu alte sisteme publice”, „un sistem de administrare a identității utilizatorilor, interconectat cu platforma ROeID” și soluții de securitate cibernetică, inclusiv control al accesului privilegiat, monitorizare a funcționării aplicațiilor și un modul SIEM pentru colectarea logurilor din rețea”.

Durata de execuție a proiectului

„Proiectul facilitează dialogul și cooperarea rapidă între instituțiile statului și beneficiari, contribuind decisiv la reducerea birocrației și la creșterea transparenței și accesibilității serviciilor digitale. Rezultatele previzionate subliniază o îmbunătățire calitativă a ofertei de servicii online, la nivel instituțional, guvernamental și transfrontalier. Prin digitalizarea fluxului de analiză internă și utilizarea instrumentelor moderne europene, resursele umane ale instituției vor fi alocate mult mai eficient către activități cu o valoare adăugată ridicată”.

Proiectul are o durată de execuție de 36 de luni, în perioada 13 februarie 2026 – 13 februarie 2029.

„Responsabilitățile sunt clar partajate: Ministerul Finanțelor, prin CNIF, gestionează achiziția serviciilor de dezvoltare software, implementarea sistemului, securitatea cibernetică și auditarea proiectului, în timp ce Autoritatea Vamală Română răspunde de achiziția echipamentelor hardware, informarea publicului, organizarea evenimentelor și publicitatea aferentă inițiativei”.