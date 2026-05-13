Ministerul Finanțelor: Aproape 2 miliarde euro au tranzitat frontierele României în 2024 și 2025. Ucraina, principala țară de proveniență

Potrivit rezultatelor raportului, prezentate miercuri de Ministerul Finanțelor, în 2024 și 2025, au fost înregistrate 7.593 de declarații de numerar, dintre care 5.758 la intrarea în UE prin punctele de frontierã ale României și 1.835 la ieșirea din UE. Valoarea totalã declaratã la intrare a fost de 1,261 miliarde euro, iar la ieșire de 511,7 milioane euro.

Analizele au evidențiat „existența unor tipare recurente de transport transfrontalier de numerar, concentrarea unor volume foarte mari de bani la nivelul unui numãr restrâns de persoane și utilizarea repetatã a acelorași rute și puncte de frontierã”, transmite ministerul.

Ucraina, principală sursă a fondurilor

Potrivit analizelor, Ucraina a reprezentat principala țarã de proveniențã a fondurilor, fiind urmatã de Republica Moldova și Turcia, în timp ce principalele destinații ale numerarului declarat au fost Turcia, Austria și România.

Doar în perioada 2024–2025, 73% dintre declarațiile depuse la intrarea în UE prin România au avut ca sursã de proveniențã Ucraina.

Verificãrile au arătat cã un grup restrâns de persoane a efectuat în mod repetat transporturi de numerar de valori foarte mari.

Din totalul de 1.464 de declarații aferente persoanelor care au intrat în UE din Ucraina, 943 de declarații, 64%, au fost depuse de doar 21 de persoane.

Cele mai frecvente rute

„În cadrul analizelor au fost identificate cazuri de persoane care au introdus în mod repetitiv sume semnificative de bani prin punctele de frontierã ale României, folosind în principal ruta Ucraina – România – Austria sau Ucraina – România – Turcia”, se arată într-un comunicat al Ministerului Finanțelor.

Câteva puncte vamale au concentrat volume foarte mari de numerar. Astfel, Biroul Vamal de Frontierã Siret a înregistrat, în perioada analizatã, declarații însumând aproximativ 793,9 milioane euro, iar Biroul Vamal de Frontierã Halmeu aproximativ 362,7 milioane euro. Cumulate, cele douã puncte vamale au concentrat peste 92% din totalul sumelor declarate la nivel național.

Valori de vârf între martie și mai 2025

Datele aratã cã în primele luni din 2025 fluxurile de numerar transportat peste frontierã au crescut semnificativ, atât la intrarea în Uniunea Europeanã, cât și la ieșire. Vârful fenomenului a fost înregistrat între martie și mai 2025, perioadã în care volumele declarate au depãșit clar nivelurile din aceeași perioadã a anului 2024.

Valorile de vârf înregistrate au fost de aproximativ 72 milioane euro în martie, 67 milioane euro în aprilie și aproape 100 milioane euro în mai ale anului 2025.

Începând cu luna iunie 2025 și continuând în 2026, fluxurile scad însã puternic.„Schimbarea indicã faptul cã fenomenul identificat în prima parte a anului a fost diminuat, inclusiv prin intensificarea mãsurilor de control și monitorizare inițiate de Ministerul Finanțelor”, se mai spune în comunicat.

„Reforma AVR, prioritate strategică”

Corpul de control al Ministerului Finanțelor și Autoritatea Vamalã Românã fac acum controale ce includ printre obiective verificarea respectãrii prevederilor legale și a normelor interne privind controlul numerarului care intrã sau iese din Uniunea Europeanã, respectiv modul de gestionare a formularului unic utilizat la declararea numerarului la frontiera comunitarã, pentru perioada 2024-2025.

Reprezentanții Ministerului Finanțelor precizează că niciuna dintre persoanele aflate la conducerea Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spãlãrii Banilor și a birourilor responsabile ale Autoritãții Vamale Românã în perioada verificatã nu mai ocupã astãzi funcții de conducere, fiind destituite pe parcursul ultimelor luni.

„Reforma Autoritãții Vamale Române și consolidarea mecanismelor de control reprezintã una dintre marile prioritãți strategice ale României. Avem nevoie de o capacitate realã de analizã de risc, de instrumente moderne de monitorizare și de o cooperare instituționalã eficientã, astfel încât România sã poatã preveni și combate vulnerabilitãțile asociate fluxurilor financiare transfrontaliere”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Raportul a fost transmis autoritãților competente în domeniul investigãrii infracțiunilor economico-financiare, în vederea valorificãrii informațiilor și dispunerii mãsurilor legale care se impun.