Prima pagină » Economic » Modificări la cotele de vânătoare aprobate de stat. Anunțul Dianei Buzoianu

Ministra Mediului Diana Buzoianu a lansat în dezbatere un proiect care aduce modificări importante în ceea ce privește cotele de vânătoare pentru cinegetice.
Diana Buzoianu. Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Cosmin Pirv
13 mai 2026, 19:00, Economic
Ministra Mediului explică miercuri, într-o postare pe Facebook, cum sunt alocate cotele de vânătoare. Ea spune că, în fiecare an, fondurile cinegetice evaluează câte animale sunt din speciile care se pot vâna și propun câte animale să vâneze în anul respectiv. Așa sunt, apoi, calculate cotele de vânătoare.

Ea susține însă că există cazuri în care evaluările se fac „din pix”.

„Pe foaie, totul arată perfect: evaluare pe teren a efectivelor speciilor, confirmarea evaluării cu gărzile forestiere, formule aplicate obiectiv pentru a rezulta cota de vânătoare. În realitate, există numeroae cazuri în care evaluările se fac din pix, garda forestieră nu merge pe teren, iar formulele aplicate nasc anomalii”, spune Diana Buzoianu.

Ea a anunțat că miercuri a fost lansat în transparență un ordin care va reglementa aceste lucruri.

„Pentru speciile care nu produc prejudicii, dacă fondurile cinegetice vor cote mai mari de vânătoare față de anul anterior trebuie să arate că au și atins cotele din ultimii 5 ani de zile”, transmite ministra Mediului.

