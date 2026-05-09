Alertă în Polonia: O dronă a fost găsită prăbușită lângă granița cu exclava rusă Kaliningrad

Autoritățile din Polonia au descoperit, în cursul zilei de sâmbătă, o dronă care s-a prăbușit pe un câmp aproape de granița cu exclava rusă Kaliningrad.
Sursa foto: Hepta
Diana Nunuț
10 mai 2026, 01:35, Știri externe
O dronă a fost găsită prăbușită pe un câmp în apropierea graniței cu exclava rusă Kaliningrad, anunță autoritățile poloneze.

Potrivit DPA, care citează poliția militară poloneză, ar fi vorba despre o dronă militară „care a fost utilizată în scopuri de supraveghere, dar care nu era pregătită pentru luptă”.

Alarma privind găsirea unui obiect zburător pe un câmp din apropierea orașului Bartoszyce, la aproximativ 20 de kilometri de graniță, a fost dată în cursul dimineții de sâmbătă.

Momentan, autoritățile nu au oferit informații concrete privind originea dronei, notează TVP World.

În luna septembrie a anului trecut, aproximativ 20 de drone rusești au pătruns în spațiul aerian al Poloniei, determinând avioanele de vânătoare poloneze și ale NATO să doboare câteva dintre ele.

