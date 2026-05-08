Dronă navală ucraineană descoperită în Grecia. Autoritățile investighează un posibil transport exploziv în Marea Mediterană

Autoritățile elene au deschis o anchetă după ce o dronă navală fără pilot, de fabricație ucraineană, a fost găsită de pescari într-o peșteră de pe insula grecească Lefkada, situată în Marea Ionică.
Andrei Rachieru
08 mai 2026, 17:42, Știri externe
Descoperirea a avut loc joi seară, iar cazul a mobilizat rapid forțele de securitate și experții în explozibili din Grecia, scrie Reuters.

Potrivit unor surse din poliție și garda de coastă, drona identificată este de tip MAGURA V3, un vehicul naval fără echipaj utilizat în conflictul din Ucraina. Anchetatorii încearcă acum să stabilească modul în care dispozitivul a ajuns în apele teritoriale grecești și dacă acesta reprezenta o amenințare directă pentru navigația din regiune.

Primele informații arată că drona era echipată cu trei detonatori, iar unele surse susțin că aceasta ar fi transportat și explozibili. Totuși, armata elenă nu a confirmat oficial prezența materialelor explozive la bordul vehiculului maritim.

Experții pirotehniști au început operațiunile de dezmembrare a dronei și au îndepărtat bateriile dispozitivului pentru a elimina orice risc. În paralel, scafandri ai forțelor speciale au fost trimiși în zona peșterii pentru verificări suplimentare.

Oficialii militari au declarat că investigația va analiza caracteristicile tehnice ale dronei și scopul pentru care aceasta ar fi fost utilizată. De asemenea, autoritățile încearcă să afle dacă dispozitivul făcea parte dintr-un transport mai amplu de drone maritime sau dacă a ajuns accidental în zonă după pierderea semnalului de control.

Posibile legături cu transporturile de petrol rusesc

Surse din cadrul gărzii de coastă elene susțin că anchetatorii verifică inclusiv ipoteza conform căreia drona ar fi putut avea ca țintă nave care transportă petrol rusesc în estul Mării Mediterane.

În ultimii ani, dronele maritime au devenit o armă tot mai folosită în războiul dintre Rusia și Ucraina, fiind utilizate pentru atacuri asupra infrastructurii navale și a navelor militare. Modelul MAGURA V3 este cunoscut pentru capacitatea sa de a transporta încărcături explozive și de a opera pe distanțe lungi fără echipaj uman.

