Omul înaintea tehnologiei. Grecia vrea să introducă în Constituție limite clare pentru folosirea inteligenței artificiale

Prim-ministrul conservator Kyriakos Mitsotakis a prezentat joi propunerile de modificare, subliniind că acestea sunt necesare pentru protejarea generațiilor viitoare, potrivit AP.

El a avertizat că există îngrijorări la nivel mondial privind riscurile pe care inteligența artificială le poate avea asupra guvernării democratice și asupra umanității.

„Este foarte important ca, în acest proces de revizuire constituțională, să avem grijă de lumea care îi va găzdui pe copiii noștri”, le-a spus Mitsotakis parlamentarilor din partidul său de centru-dreapta, aflat la guvernare.

„IA va servi libertății individului și prosperității societății”

Modificările propuse ar include o prevedere care stipulează:

„Inteligența artificială va servi libertății individului și prosperității societății, asigurându-se că riscurile sunt atenuate și că avantajele pe care le oferă sunt pe deplin valorificate”.

Zeci de alte modificări ar include extinderea votului prin corespondență, creșterea duratei școlarizării obligatorii de la nouă la 11 ani și interzicerea impozitării retroactive.

„Aceste provocări domină deja prezentul: de la criza climatică și protecția resurselor de apă până la sursele de energie regenerabilă, dar mai presus de toate utilizarea inteligenței artificiale”, a spus prim-ministrul.

„Această mare revoluție trebuie, de asemenea, să fie plasată constituțional în serviciul libertății individuale și al bunăstării sociale”.

Procesul îndelungat de revizuire implică o serie de voturi în cadrul a două legislaturi succesive și necesită, de obicei, un anumit sprijin din partea mai multor partide.

Grecia a adoptat cu entuziasm IA și tehnologia modernă de când a ieșit dintr-o criză financiară majoră acum opt ani, modernizând supravegherea frontierelor și reconstruind administrația fiscală.

O platformă puternică de servicii guvernamentale gestionează acum totul, de la obținerea unui divorț până la cumpărarea biletelor pentru meciurile de fotbal din țară.

Unii experți constituționali din Grecia susțin că IA trebuie să fie obligată prin lege să servească democrația.

Evripidis Stylianidis, principalul legislator al Guvernului în ceea ce privește revizuirea constituțională, a declarat că modificările vor servi drept o barieră de protecție pe termen lung în ceea ce privește utilizarea IA.

„Multe probleme de astăzi sunt definite la nivel internațional”, a declarat el joi.

„Protecția și utilizarea corespunzătoare a inteligenței artificiale afectează toate drepturile omului în viața de zi cu zi și este un aspect care trebuie să ne preocupe în cadrul revizuirii constituționale”.