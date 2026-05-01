Schimbări majore la Premiile Oscar, vizând utilizarea inteligenței artificiale și eligibilitatea la film internațional

La categoria film internațional de la Premiile Oscar, regulile sunt extinse, astfel încât producțiile pot fi eligibile fie prin selecția oficială a unei țări, fie prin câștigarea unor premii majore la festivaluri internaționale. Festivalurile majore luate în considerare sunt Cannes, Berlin, Veneția, Sundance, Toronto sau Busan.

De asemenea, filmul nominalizat va fi creditat direct, nu doar statul de proveniență, iar regizorul va primi statueta în numele echipei creative.

Academia a introdus și clarificări privind utilizarea inteligenței artificiale, precizând că doar interpretările „realizate demonstrabil de actori umani” sunt eligibile la categoriile de actorie.

În același timp, scenariile trebuie să fie în mod obligatoriu scrise de „autori umani”.

O modificare importantă o reprezintă și faptul că permite, în premieră, ca un actor să primească mai multe nominalizări în aceeași categorie (rol principal sau secundar), dacă are mai multe interpretări care se află în topul voturilor membrilor Academiei. Până acum, era eligibilă doar cea mai bine clasată performanță, celelalte fiind eliminate.

Alte modificări includ extinderea numărului de statuete în categoria casting, ajustări în procesul de selecție pentru cinematografie, precum și reguli mai stricte pentru vot în categoriile de machiaj și efecte vizuale.

Noile reguli vor intra în vigoare pentru ediția din 2027 a Premiilor Oscar, programată pentru luna martie.