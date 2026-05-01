Prima pagină » Life-Entertaiment » Schimbări majore la Premiile Oscar, vizând utilizarea inteligenței artificiale și eligibilitatea la film internațional

Schimbări majore la Premiile Oscar, vizând utilizarea inteligenței artificiale și eligibilitatea la film internațional

Academia Americană de Film a anunțat vineri un set amplu de modificări ale regulilor Premiilor Oscar, care vizează în special categoriile de actorie, film internațional și utilizarea inteligenței artificiale în producțiile cinematografice.
Schimbări majore la Premiile Oscar, vizând utilizarea inteligenței artificiale și eligibilitatea la film internațional
Mediafax Foto
Petre Apostol
01 mai 2026, 21:35, Știrile zilei

La categoria film internațional de la Premiile Oscar, regulile sunt extinse, astfel încât producțiile pot fi eligibile fie prin selecția oficială a unei țări, fie prin câștigarea unor premii majore la festivaluri internaționale. Festivalurile majore luate în considerare sunt Cannes, Berlin, Veneția, Sundance, Toronto sau Busan.

De asemenea, filmul nominalizat va fi creditat direct, nu doar statul de proveniență, iar regizorul va primi statueta în numele echipei creative.

Academia a introdus și clarificări privind utilizarea inteligenței artificiale, precizând că doar interpretările „realizate demonstrabil de actori umani” sunt eligibile la categoriile de actorie.

În același timp, scenariile trebuie să fie în mod obligatoriu scrise de „autori umani”.

O modificare importantă o reprezintă și faptul că permite, în premieră, ca un actor să primească mai multe nominalizări în aceeași categorie (rol principal sau secundar), dacă are mai multe interpretări care se află în topul voturilor membrilor Academiei. Până acum, era eligibilă doar cea mai bine clasată performanță, celelalte fiind eliminate.

Alte modificări includ extinderea numărului de statuete în categoria casting, ajustări în procesul de selecție pentru cinematografie, precum și reguli mai stricte pentru vot în categoriile de machiaj și efecte vizuale.

Noile reguli vor intra în vigoare pentru ediția din 2027 a Premiilor Oscar, programată pentru luna martie.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Pensionar și condamnat penal, nașul de căsătorie al lui Sorin Grindeanu este ”consultant” la o firmă deținută de Hidroelectrica
G4Media
SONDAJ CURS: 58% dintre români cer demisia premierului Ilie Bolojan. Pe cine ar vota la alegerile parlamentare
Gandul
Doliu URIAȘ! A murit actrița pe care o vedeai mereu la Pro TV
Cancan
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
Prosport
Dorinel Umbrărescu a adus 5.000 de oameni pe A7, lucrează non-stop și s-a angajat să livreze ceea ce experții consideră imposibil. „Avem promisiunea fermă a constructorului că obiectivul va fi atins” I VIDEO
Libertatea
Calcul caloric. Ce îngrașă mai mult: 2 mici + cartofi prăjiți sau 5 mici (fără cartofi)?
CSID
Explozii la Tunelul Robești, de pe șantierul autostrăzii Sibiu – Pitești: „Ardeeee!”. Totul a fost planificat
Promotor