LIVE TEXT Oscar 2026: „One Battle After Another” a fost marele câștigător al premiilor Oscar. Surpriză: egalitate între două scurtmetraje, unul al unei cineaste româno-americană. Mr Nobody Against Putin”, Oscar pentru cel mai bun documentar

Lista câștigătorilor la cele mai importante premii

Cel mai bun film: „One Battle After Another”

Cea mai bună actriță: Jessie Buckley, „Hamnet”

Cel mai bun actor: Michael B. Jordan, „Sinners”

Cel mai bun regizor: Paul Thomas Anderson, „One Battle After Another”

Cel mai bun actor în rol secundar: Sean Penn, „One Battle After Another”

Cea mai bună actriță în rol secundar: Amy Madigan, „Weapons”

Cel mai bun film de animație: „Kpop Demon Hunters”

Cea mai bună distribuție: Cassandra Kulukundis, „One Battle After Another”

Cel mai bun scurtmetraj live action (ex aequo): „The Singers” și „Two People Exchanging Saliva”

Cel mai bun documentar: „Mr. Nobody Against Putin”

Cea mai bună coloană sonoră originală: Ludwig Göransson, „Sinners”

Cel mai bun film internațional: „Sentimental Value”, Norvegia

Clasament premii

One Battle After Another – 6

Sinners – 4

Frankenstein – 3

KPop Demon Hunters – 2

Hamnet, F1, Avatar: Fire and Ash, Weapons, The Girl Who Cried Pearls, The Singers, Two People Exchanging Saliva, All Empty Rooms, Sentimental Value and Mr Nobody Against Putin – 1

UPDATE Premiul pentru cel mai bun film încununează o seară cu șase premii Oscar pentru „One Battle After Another"

„One Battle After Another” câștigă premiul cel mare pentru cel mai bun film.

„One Battle After Another” a fost marele câștigător al premiilor Oscar din acest an, conducând clasamentul cu șase premii. Acesta devine al 42-lea film din istoria premiilor Oscar care a obținut cel puțin șase statuete.

„Sinners” a câștigat patru premii în acest an, iar „Frankenstein” a câștigat trei.

UPDATE Surpriză la Oscaruri 2026: egalitate între două scurtmetraje, un caz rar în istoria premiilor

O surpriză majoră a marcat gala Premiilor Oscar, după ce a fost anunțată o egalitate la categoria cel mai bun scurtmetraj live-action. Producțiile The Singers și Two People Exchanging Saliva au împărțit trofeul, într-un moment extrem de rar pentru istoria Academiei Americane de Film.

Potrivit datelor oficiale, în cei 98 de ani de existență ai Oscarurilor, o astfel de situație s-a mai produs de doar șase ori.

Pentru publicul din România, vestea are o miză aparte, deoarece unul dintre filmele câștigătoare este semnat de cineasta româno-americană Natalie Musteata, alături de Alexandre Singh.

UPDATE „Mr Nobody Against Putin”, Oscar pentru cel mai bun documentar

Documentarul „Mr Nobody Against Putin” a câștigat duminică seară Oscarul pentru cel mai bun lungmetraj documentar, la cea de-a 98-a gală a Premiilor Academiei, desfășurată la Dolby Theatre din Los Angeles. Filmul este semnat de David Borenstein și Pavel Talankin.

Victoria consacră parcursul neașteptat al lui Pavel Talankin, un fost videograf școlar devenit avertizor de integritate și coautor al unuia dintre cele mai discutate documentare despre Rusia ultimilor ani.

Pelicula urmărește transformarea unei școli din Karabash, un orășel industrial din Munții Ural, într-un spațiu de propagandă și pregătire militarizată după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia. În centrul poveștii se află Pavel Talankin, angajat al școlii responsabil de filmarea activităților și evenimentelor, care a început să documenteze în secret noile ceremonii patriotice, lecțiile oficiale și vizitele cu tematică militară impuse de autorități.

UPDATE Câștigătorii Oscar de până acum

Cel mai bun actor în rol secundar: Sean Penn, „One Battle After Another”

Cea mai bună actriță în rol secundar: Amy Madigan, „Weapons”

Cel mai bun scenariu original: Ryan Coogler, „Sinners”

Cel mai bun scenariu adaptat: Paul Thomas Anderson, „One Battle After Another”

Cel mai bun lungmetraj de animație: „Kpop Demon Hunters”

Cel mai bun scurtmetraj de animație: „The Girl Who Cried Pearls”

Cele mai bune costume: Kate Hawley, „Frankenstein”

Cel mai bun machiaj și coafură: Mike Hill, Jordan Samuel și Cliona Furey, „Frankenstein”

Cea mai bună distribuție: Cassandra Kulukundis, „One Battle After Another”

Cel mai bun scurtmetraj live action (ex aequo): „The Singers” și „Two People Exchanging Saliva”

Jacob Elordi a petrecut 400 de ore pe scaunul de machiaj

Filmul „Frankenstein” a câștigat premiile atât la categoria costume, cât și la cea de machiaj.

„În timp ce realizam acest film, am avut sentimentul că facem parte din ceva foarte special, iar seara aceasta confirmă acest lucru”, a declarat machiorul Mike Hill.

„În numele meu și al echipei extraordinare cu care lucrez, al artizanilor, al alchimiștilor, al țesătorilor de vise, suntem foarte recunoscători Academiei pentru recunoașterea măiestriei noastre”, a spus Kate Hawley, creatoarea costumelor filmului.

UPDATE Câștigătorii de până acum

Cea mai bună actriță în rol secundar: Amy Madigan, „Weapons”

Cel mai bun lungmetraj de animație: „Kpop Demon Hunters”

Cel mai bun scurtmetraj de animație: „The Girl Who Cried Pearls”

Cele mai bune costume: Kate Hawley, „Frankenstein”

Cel mai bun machiaj și coafură: Mike Hill, Jordan Samuel și Cliona Furey, „Frankenstein”

A început gala

Ediția din acest an pornește cu un favorit clar la capitolul nominalizări: „Sinners”, filmul regizat de Ryan Coogler, care conduce cursa cu 16 selecții, un total prezentat de presa americană drept un record pentru istoria Oscarurilor. În imediata apropiere se află „One Battle after Another”, regizat de Paul Thomas Anderson, cu 13 nominalizări, iar duelul dintre cele două producții a devenit principala poveste a serii înainte de deschiderea plicurilor. Atât Reuters, cât și Associated Press descriu cursa pentru marele trofeu drept una dintre cele mai urmărite și mai tensionate din ultimii ani.

Cine se bate pentru premii

Pentru cel mai bun film, Academia a alcătuit o listă de zece titluri care amestecă cinema de autor, producții de studio și filme cu profil internațional: „Bugonia”, „F1”, „Frankenstein”, „Hamnet”, „Marty Supreme”, „One Battle after Another”, „The Secret Agent”, „Sentimental Value”, „Sinners” și „Train Dreams”. Formula largă a categoriei regină confirmă, și anul acesta, încercarea Oscarurilor de a împăca atât marile succese de public și campaniile de studio, cât și titlurile care au dominat discuțiile critice din ultimele luni.

Și categoriile de interpretare vin cu confruntări puternice. La cel mai bun actor în rol principal, numele care atrag cel mai mult atenția sunt Timothée Chalamet pentru „Marty Supreme”, Leonardo DiCaprio pentru „One Battle after Another” și Michael B. Jordan pentru „Sinners”, într-o categorie completată de Ethan Hawke și Wagner Moura. La cea mai bună actriță în rol principal, cursa le aduce în prim-plan pe Jessie Buckley („Hamnet”), Emma Stone („Bugonia”), Renate Reinsve („Sentimental Value”), Rose Byrne și **Kate Hudson”. În paralel, la regie, Academia îi opune pe Ryan Coogler, Paul Thomas Anderson, Chloé Zhao, Josh Safdie și Joachim Trier, un tablou care rezumă foarte bine diversitatea estetică a sezonului.

Un nou premiu la Oscar

Gala din 2026 are și o miză instituțională importantă: este ediția la care debutează premiul pentru casting, o categorie nouă în competiția Oscarurilor. Reuters notează că este primul trofeu nou introdus de Academie din 2001 încoace, iar importanța momentului este amplificată de faptul că, potrivit regulilor oficiale, membrii activi ai Academiei trebuie să fi văzut toate filmele nominalizate într-o categorie pentru a putea vota în faza finală. Cu alte cuvinte, seara de la Los Angeles nu este doar un exercițiu de glamour, ci și una dintre edițiile în care mecanismul intern al Oscarurilor încearcă să răspundă criticilor privind reprezentarea și recunoașterea meseriilor din culisele cinemaului.

Organizatorii au pregătit și o componentă muzicală care se leagă direct de două dintre filmele-fenomen ale sezonului. Producătorii show-ului au anunțat momente inspirate de „Sinners” și „KPop Demon Hunters”, cu interpretări ale cântecelor nominalizate „I Lied To You” și „Golden”, plus apariții ale lui Josh Groban și ale Los Angeles Master Chorale. În același timp, pe scenă vor urca o serie lungă de prezentatori, de la Adrien Brody, Kieran Culkin, Mikey Madison și Zoe Saldaña până la Robert Downey Jr., Anne Hathaway, Priyanka Chopra Jonas, Pedro Pascal, Nicole Kidman și Sigourney Weaver, semn că Academia merge și anul acesta pe formula unui show cât mai dens în star power.