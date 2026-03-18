Audiența premiilor Oscar a scăzut cu 9% în cel de-al doilea an în care Conan O’Brien prezintă gala

Compania Walt Disney a anunțat marți că puțin sub 17,9 milioane de telespectatori au urmărit emisiunea de duminică, difuzată în direct pe ABC și transmisă în streaming pe Hulu, potrivit AP.

Audiența a scăzut cu 9% față de maximul post-pandemic de anul trecut, de 19,7 milioane de telespectatori care au urmărit gala în primul an al lui O’Brien ca prezentator, când „Anora” a câștigat toate premiile.

Gala a înregistrat, de asemenea, o scădere mai semnificativă, de 14%, față de anul trecut, în ceea ce privește audiența adulților cu vârste cuprinse între 18 și 49 de ani.

La Oscarurile de duminică a avut loc o confruntare între două filme ale Warner Bros., „One Battle After Another” și „Sinners”, primul câștigând premiile pentru cel mai bun film și cel mai bun regizor.

Și totuși, în ciuda scăderii audienței, Oscarurile rămân emisiunea de divertisment numărul 1 din prime time al sezonului 2025-2026.

Globurile de Aur, difuzate pe CBS în ianuarie, au atras o audiență de 8,7 milioane de telespectatori, ceea ce reprezintă o scădere de 7% față de anul precedent.

Totuși, implicarea publicului în Oscaruri a crescut conform altor indicatori. Impresiile pe rețelele sociale în prime time au crescut cu peste 42% anul acesta.

Și au fost peste 129 de milioane de vizionări video pe platformele sociale ale Academiei pe parcursul nopții.

Oscarurile, la fel ca multe alte gale de premii, au înregistrat un minim istoric în 2021, în timpul pandemiei, cu doar 10,4 milioane de telespectatori.

La apogeul său, în anii 1990, gala atrăgea adesea aproximativ 45 de milioane de telespectatori. Vârful a fost atins în 1998, când „Titanic” a câștigat premiul pentru cel mai bun film și 57,2 milioane de oameni au urmărit gala.