Actorul Timothée Chalamet a participat duminică la cea de-a 98-a ediție a Academy Awards cu mari speranțe, dar cu toate acestea, gala s-a încheiat fără niciun premiu pentru el sau pentru filmul său, „Marty Supreme”. Deși producția a adunat numeroase nominalizări importante, rezultatul final a adus o serie de dezamăgiri pentru echipa filmului.

La ceremonia desfășurată duminică, Timothée Chalamet a apărut pe covorul roșu alături de partenera sa, Kylie Jenner. Prezența celor doi la fabuloasa gală a atras atenția presei și a fanilor, însă rezultatele din cursa pentru marile premii Oscar nu au fost favorabile pentru Chalamet.

Chalamet a primit o nominalizare la categoria „Cel mai bun actor” pentru interpretarea personajului Marty Mauser, un jucător de ping-pong ambițios din filmul „Marty Supreme”. În același timp, Chalamet s-a aflat și printre producătorii peliculei, ceea ce i-a adus o nominalizare și la categoria „Cel mai bun film”.

În total, producția „Marty Supreme” a adunat nouă nominalizări, inclusiv pentru regie și scenariu original. Totuși, premiul pentru „Cel mai bun actor” a ajuns la Michael B. Jordan pentru rolul său din filmul „Sinners”.

Pentru Timothée Chalamet, miza de a pleca acasă cu acest trofeu era mare. Actorul spera să devină al doilea cel mai tânăr câștigător al premiului Oscar pentru „Cel mai bun actor” din istorie. În locul acestui rezultat, sezonul premiilor s-a încheiat cu o serie de eșecuri la evenimente importante din industria cinematografică, precum BAFTA Awards și Screen Actors Guild Awards.

În același timp, actorul s-a confruntat cu o controversă puternică după apariția unor declarații despre rolul operei și al baletului în cultura contemporană. Comentariile sale au circulat rapid pe internet și au provocat numeroase reacții.

„Nimănui nu-i mai pasă de chestia asta”, a spus Chalamet într-un interviu alături de Matthew Mcconaughey pentru Variety.

Declarația a stârnit o dezbatere intensă în mediul online și în presa culturală și de entertainment. Momentul apariției scandalului a coincis cu ultimele zile ale votului pentru Premiile Oscar, iar unii observatori ai industriei au sugerat că reacțiile negative ar fi putut influența votul final.

Totuși, nu există dovezi clare care să confirme că această controversă a decis rezultatul competiției.

Pe parcursul promovării filmului „Marty Supreme”, Chalamet a ales o strategie neobișnuită, care nu este atât de popularizată în prezent. Actorul a încercat să își construiască imaginea publică într-un mod apropiat de personalitatea personajului său din film.

Într-un material de marketing publicat înaintea lansării, el a prezentat o scenă fictivă în care apărea ca un personaj narcisist convins de propria importanță.

„Trebuie să fie cel mai important lucru care se întâmplă pe Planeta Pământ anul acesta.”

El a continuat să adopte această imagine pe parcursul turneului de presă al filmului, spunându-i unui jurnalist că a oferit „interpretări cu adevărat dedicate, de primă clasă” timp de aproape un deceniu: „Nu vreau ca oamenii să o considere de la sine înțeleasă. Este o porcărie de nivel înalt.”

Interviul a fost ulterior șters de pe pagina de YouTube a jurnalistului, fie pentru că oamenii nu au înțeles gluma, fie pentru că gluma a fost neintenționat revelatoare.

Indiferent care ar fi fost situația, momentele respective au amintit de remarcile pe care Chalamet le făcuse cu sinceritate după ce a câștigat premiul pentru cel mai bun actor la Premiile SAG de anul trecut.

„Adevărul este că sunt cu adevărat în căutarea măreției”, a spus atunci Chalamet.

El a continuat atunci cu o afirmație mare despre ambițiile pe care le are de la propria sa carieră: „Știu că oamenii nu vorbesc de obicei așa, dar vreau să fiu unul dintre cei mai mari.”.

Unii critici consideră că această strategie de imagine a funcționat inițial, dar spre finalul sezonului premiilor, publicul și o parte a industriei cinematografice au devenit mai reticenți față de actor.

