Premiile Gopo 2026, ediția a 20-a. Filmul „Dinți de lapte” conduce topul nominalizărilor

Filmul „Dinți de lapte” domină topul nominalizărilor la Premiile Gopo 2026, cu 12 selecții, eveniment care desemnează cele mai importante realizări ale cinematografiei românești din ultimul an.
sursă foto: Premiile Gopo
Petre Apostol
31 mart. 2026, 12:39, Cultură-Media

Filmul „Dinți de lapte” este urmat, pe lista nominalizărilor anunțate marți de organizatori, de producțiile „Nu mă lăsa să mor” (9 nominalizări) și „Cravata Galbenă” (8 nominalizări).

Câștigătorii la Premiile Gopo 2026 vor fi anunțați pe 4 mai, în cadrul Galei Aniversare dedicate celei de-a 20-a ediții.

Evenimentul este organizat de Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc. Nominalizările au fost stabilite după ce două jurii au analizat 124 de producții românești lansate în 2025, în cinematografe, la festivaluri sau pe platforme de streaming.

Peste 700 de profesioniști din industria cinematografică vor vota în continuare pentru stabilirea câștigătorilor.

Lista principalelor categorii la Premiile Gopo 2026:

Cel mai bun film de lungmetraj

Comatogen – producător: Cristian Gugu | Quantum Media Creative
Dinți de lapte – producători: Radu Stancu, Ioana Lascăr | deFilm
Kontinental ’25 – producător: Alex Teodorescu | Saga Film
Nu mă lăsa să mor – producători: Ana Gheorghe, Alex Teodorescu | Saga Film
Tata – producător: Monica Lăzurean-Gorgan | Manifest Film

Cea mai bună regie

Igor Cobileanski (Comatogen)
Mihai Mincan (Dinți de lapte)
Radu Jude (Kontinental ’25)
Andrei Epure (Nu mă lăsa să mor)
Tudor Giurgiu (Pădurea de molizi)

Cel mai bun actor în rol principal

Daniel Popa – Clasat (rolul Gabriel Vânătoru)
Andrei Aradits – Comatogen (rolul Pavel)
Ben Schnetzer – Cravata Galbenă (rolul Sergiu Celibidache)
Mircea Andreescu – Pădurea de molizi (rolul Gheorghe Holovati)

Cea mai bună actriță în rol principal

Daniela Nane – Comatogen (rolul Alina Zlot)
Ilinca Hărnuț – Ink Wash (rolul Lena)
Eszter Tompa – Kontinental ’25 (rolul Orsolya)
Cosmina Stratan – Nu mă lăsa să mor (rolul Maria Laurint)
Coca Bloos – Pădurea de molizi (rolul Minodora)

Cel mai bun actor în rol secundar

Theodor Șoptelea – Comatogen (rolul Radu Zlot)
István Téglás – Dinți de lapte (rolul Valentin Prisecaru)
Andrei Mateiu – Duel în trei (rolul Mândru)
Adonis Tanța – Kontinental ’25 (rolul Fred)
Gabriel Spahiu – Kontinental ’25 (rolul Sandu)

Cea mai bună actriță în rol secundar

Dana Marineci – Clasat (rolul Andreea Mitu)
Alexandra Lupu – Comatogen (rolul Mihaela)
Marina Palii – Dinți de lapte (rolul Cezaria Lucaciu)
Ana Radu – Duel în trei (rolul Safta)
Katia Pascariu – Interior zero (rolul Liliana)
Ozana Oancea – Nu mă lăsa să mor (rolul Nadia Gămăneci)

Cel mai bun scenariu

Horia Cucută, George ve Gänæaard – Clasat
Igor Cobileanski, Alin Boeru – Comatogen
Mihai Mincan – Dinți de lapte
Radu Jude – Kontinental ’25
Andrei Epure, Ana Gheorghe – Nu mă lăsa să mor

Cea mai bună imagine

George Dăscălescu – Catane
Peter Menzies Jr. ACS – Cravata Galbenă
George Chiper-Lillemark RSC – Dinți de lapte

