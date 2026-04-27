OpenAI și Microsoft își refac parteneriatul: acces pe orice cloud și plafon pentru plăți

Potrivit noii înțelegeri, OpenAI va putea să își ofere serviciile pe infrastructura oricărui furnizor de cloud, nu doar prin platforma Microsoft. Este o schimbare importantă față de modelul anterior, în care relația dintre cele două companii era mult mai strâns legată de ecosistemul Microsoft.

Într-un mesaj oficial, citat de CNBC, OpenAI explică direcția noului acord: „Astăzi anunțăm un acord modificat pentru a simplifica parteneriatul și modul în care lucrăm împreună, bazat pe flexibilitate, certitudine și pe obiectivul de a livra pe scară largă beneficiile inteligenței artificiale”.

OpenAI a precizat că își va putea oferi produsele și prin alți furnizori de cloud, inclusiv rivali ai Microsoft.

Reguli noi pentru împărțirea veniturilor

OpenAI va continua să plătească un procent din venituri către Microsoft – aproximativ 20%, potrivit unei surse apropiate negocierilor – însă aceste plăți vor fi limitate printr-un plafon total.

Companiile spun că mecanismul va rămâne în vigoare până în 2030, „independent de progresul tehnologic al OpenAI”. În același timp, Microsoft nu va mai plăti o cotă din venituri către OpenAI, o schimbare importantă față de formula de până acum.

Competiție directă între cele două companii

Deși cele două companii descriu în continuare relația dintre ele drept una „strategică”, în ultimele luni au apărut semne de tensiune, pe măsură ce ambele au început să concureze pe segmente similare de piață.

Într-o notă internă, șefa de venituri a OpenAI, Denise Dresser, a atras atenția asupra limitărilor impuse de vechiul model: „Parteneriatul ne-a limitat capacitatea de a răspunde nevoilor companiilor acolo unde acestea se află”.

OpenAI, compania care dezvoltă ChatGPT, încearcă astfel să-și extindă rapid prezența în rândul companiilor și să își reducă dependența de un singur partener tehnologic.

Microsoft rămâne partener cheie, dar pierde din control

Microsoft rămâne unul dintre cei mai importanți susținători ai OpenAI, cu investiții de peste 13 miliarde de dolari în companie, din 2019.

Totuși, modificările anunțate arată o repoziționare clară: OpenAI câștigă mai multă libertate comercială, iar Microsoft își securizează veniturile printr-un mecanism limitat, dar predictibil.

Noul acord elimină și o clauză din parteneriatul dintre OpenAI și Microsoft legată de atingerea inteligenței artificiale generale (AGI) – un sistem capabil să egaleze sau să depășească inteligența umană, moment în care Microsoft avea dreptul să decidă dacă și în ce condiții mai folosește tehnologia OpenAI.

Totuși, OpenAI a precizat că Microsoft rămâne principalul său partener de cloud, iar produsele vor fi lansate mai întâi pe platforma Azure, dacă Microsoft nu decide altfel.

Luni, acțiunile Microsoft erau în scădere cu aproximativ 1%.